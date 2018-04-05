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В Бирюлеве Западном пройдут лекции, кинопоказы и выставки
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В Бирюлеве Западном пройдут лекции, кинопоказы и выставки 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
День космонавтики отметят в доме культуры «Дружба» в четверг, 12 апреля.
«Сотрудники проведут для гостей лекции, а также организуют показы документальных фильмов о космосе и космонавтике», — рассказали нашей редакции в администрации дома культуры.
В «Дружбе» пройдет и выставка детского рисунка «Мой космос» от воспитанников творческих студий — «Жар-птица», «Светлячок», «Мастерская Ольги Бакинской» и других.
С 12 по 28 апреля сотрудники дома культуры расскажут о первых советских и российских космонавтах: первом космонавте Юрии Гагарине, первой женщине-космонавте Валентине Терешковой, первом космонавте, вышедшем в открытый космос, Алексее Леонове и участнике первого полета из трех человек Константине Феоктистове.
Гости смогут узнать, сколько человек входило в первый космический отряд и почему выбрали из всех именно Юрия Гагарина, откроют для себя историю хорошо всем известного «Поехали!» и окунутся в историю отечественной космонавтики.
Также в Южном округе, районе Орехово-Борисово Северное, пройдет экскурсия по общественному музею космонавтики. Подробнее с программой экскурсии и месте проведения можно узнать здесь.
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