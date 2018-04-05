В Бирюлеве Западном пройдут лекции, кинопоказы и выставки

День космонавтики отметят в доме культуры «Дружба» в четверг, 12 апреля.

«Сотрудники проведут для гостей лекции, а также организуют показы документальных фильмов о космосе и космонавтике», — рассказали нашей редакции в администрации дома культуры.

В «Дружбе» пройдет и выставка детского рисунка «Мой космос» от воспитанников творческих студий — «Жар-птица», «Светлячок», «Мастерская Ольги Бакинской» и других.

Гости смогут узнать, сколько человек входило в первый космический отряд и почему выбрали из всех именно Юрия Гагарина, откроют для себя историю хорошо всем известного «Поехали!» и окунутся в историю отечественной космонавтики.

Также в Южном округе, районе Орехово-Борисово Северное, пройдет экскурсия по общественному музею космонавтики. Подробнее с программой экскурсии и месте проведения можно узнать здесь.