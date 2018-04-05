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В Черемушках покажут работы дома ремесел «Славич»
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В Черемушках покажут работы дома ремесел «Славич» 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
До 8 апреля в выставочном зале центра культуры и искусства «Меридиан» представлены уникальные разноцветные писанки разных стран — символ Светлого праздника Пасхи, старинные и современные скатерти и полотенца, вышитые вручную.
Писанка — это яйцо с нанесенным на него орнаментом-рисунком, разновидность более широкой практики крашения и декорирования. Мастера рукоделия и декоративно-прикладного творчества с радостью расскажут посетителям выставки, как создается цветная писанка. Для желающих организованы персональные мастер-классы.
На выставке представлены работы мастеров Надежды Алехиной, Оксаны Билоус, Марины Макаровой, Юлии Шаламовой и Любови Шелковниковой. Открыта экспозиция по будням с 11:00 до 19:00, по выходным дням — с 12:00 до 19:00.
Мои Черемушки: последние новости
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