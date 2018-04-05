В Черемушках покажут работы дома ремесел «Славич»

До 8 апреля в выставочном зале центра культуры и искусства «Меридиан» представлены уникальные разноцветные писанки разных стран — символ Светлого праздника Пасхи, старинные и современные скатерти и полотенца, вышитые вручную.

Писанка — это яйцо с нанесенным на него орнаментом-рисунком, разновидность более широкой практики крашения и декорирования. Мастера рукоделия и декоративно-прикладного творчества с радостью расскажут посетителям выставки, как создается цветная писанка. Для желающих организованы персональные мастер-классы.