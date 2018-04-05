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В управе района Косино-Ухтомский завершает работу выставка по градостроительному проекту
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В управе района Косино-Ухтомский завершает работу выставка по градостроительному проекту 

Управа района Косино-Ухтомский 33 минуты назад
На выставке представлены материалы по проекту территории линейного объекта метро — Кожуховской линии подземки: участок от станции «Некрасовка» до «Косина». Выставка завершает работу сегодня, 5 апреля.
В пояснительных листах рассказывается, какие мероприятия планируются в районе в связи со строительством Кожуховской линии метро: маршруты транспорта, установка светофоров, обустройство подземных переходов и другие.
Сегодня можно было поговорить со специалистами сектора по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Косино-Ухтомский.
6 апреля в 19.00 состоится собрание участников публичных слушаний по проекту территории, которое пройдет в здании школы №2031 по адресу: ул. Дмитриевского, дом 13.
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