В управе района Косино-Ухтомский завершает работу выставка по градостроительному проекту

На выставке представлены материалы по проекту территории линейного объекта метро — Кожуховской линии подземки: участок от станции «Некрасовка» до «Косина». Выставка завершает работу сегодня, 5 апреля.

В пояснительных листах рассказывается, какие мероприятия планируются в районе в связи со строительством Кожуховской линии метро: маршруты транспорта, установка светофоров, обустройство подземных переходов и другие.

Сегодня можно было поговорить со специалистами сектора по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Косино-Ухтомский.

6 апреля в 19.00 состоится собрание участников публичных слушаний по проекту территории, которое пройдет в здании школы №2031 по адресу: ул. Дмитриевского, дом 13.