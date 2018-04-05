Очарование Японии

В год Японии, который проходит в России, в главном музее страны можно увидеть элементы интерьера, изделия из фарфора, резной кости, текстиля, одежды, обуви, скульптуры, оружия и декоративно-прикладного искусства.

Истоки формирования образа Японии у европейцев восходят к 1540-м гг., когда жители Старого Света начали открывать самобытную культуру жителей японских островов.

Через столетие декларация изоляции Японии от континентальных государств прервала начавшийся межкультурный диалог. Тем более привлекательными становились редкие образцы японского традиционного искусства, которые удавалось приобретать аристократам Европы.

Одним из таких предметов стал сундук Корнелиса ван дер Лейна — выдающийся пример японского экспортного лакового производства XVII в. Своё название он получил по имени владельца десятого генерал-губернатора голландской Ост-Индии.

В собрание Государственного Исторического музея первые памятники японской художественной культуры поступили в 1905 году в составе коллекций знаменитых московских собирателей П. И. Щукина и А. П. Вахрушина. В их собрания вошли изысканные изделия из фарфора, резной кости, выполненные во второй половине XIX в., в эпоху правления императора Муцухито (1868-1912). Девизом императора «Мэйдзи» ("просвещённое правление") стало стремительное изменение во всех областях жизни страны: правитель сменил политику самоизоляции на активное взаимодействие с другими странами мира. Таким образом, «экспортное» творчество японских мастеров стало не только высокодоходным производством, приносившим немалую прибыль казне, но и предметом особой национальной гордости. Так, на выставке представлены традиционные изделия из резной кости, парчового ткачества, техники перегородчатой эмали, а также знаменитого японского фарфора. Особенно многоцветной палитрой обладал фарфор селения Арита, расположенного на острове Кюсю. Изысканный стиль таких изделий получил название «имари», данное по названию города-порта, через который изделия поступали в другие части страны. Выставка открыта до 4 сентября 2018 года.