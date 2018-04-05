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Выставка, посвященная Пасхе, открылась в Одинцовском краеведческом музее
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Выставка, посвященная Пасхе, открылась в Одинцовском краеведческом музее 

360tv.ru 8 минут назад
Фото: 360tv.ru
В канун главного христианского праздника в Одинцовском краеведческом музее открылась тематическая выставка. 18 одинцовских художников представили свои работы на тему Пасхи.
Анна Гольцова занимается иконописью около десяти лет. В Одинцовском краеведческом музее девушка впервые представила свои работы. Пишет художница картины по старинной технике, используя исключительно натуральные материалы.
Это несет не только
какую-то  художественную нагрузку. В первую очередь — духовную, то есть человек должен быть готов не только художественно, но в первую очередь, он должен понимать, чем он занимается и глубоко участвовать в церковной жизни
— Анна Гольцова,
художник-иконописец
Кроме того, Анна преподает иконопись в воскресной школе при Гребневском храме, в котором тоже есть написанные ею иконы. Чтобы создать такую картину, иконописцу требуется от месяца до нескольких лет и перед тем, как приступить к работе, нужно получить благословение.
Сама подготовка — духовная. Ее не могу объяснить, как это все происходит. Обязательно надо взять благословение у батюшки. И  готовиться-готовиться: прочищаться и молиться
— Анастасия Блохина,
художник-иконописец
Пасхальная выставка проводится ежегодно. Поэтому по традиции ее открыли в страстную неделю за несколько дней до православного праздника.
Выставка в этот раз у нас  по-своему
уникальна, потому что она у нас двухчастная. На первом этаже представлены работы светские, а на втором — иконописная мастерская Гребневского храма
— Светлана Роханова, заведующая Одинцовским
историко-краеведческим
музеем.
Всего в экспозиции представлено около 50 картин — это пейзажи храмов, портреты священнослужителей и иконы. Посмотреть работы художников воскресной школы и народного коллектива «Этюд» в одинцовском музее можно до конца апреля. Вход свободный.
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