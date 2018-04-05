Выставка, посвященная Пасхе, открылась в Одинцовском краеведческом музее

В канун главного христианского праздника в Одинцовском краеведческом музее открылась тематическая выставка. 18 одинцовских художников представили свои работы на тему Пасхи.

Анна Гольцова занимается иконописью около десяти лет. В Одинцовском краеведческом музее девушка впервые представила свои работы. Пишет художница картины по старинной технике, используя исключительно натуральные материалы.

Это несет не только

какую-то художественную нагрузку. В первую очередь — духовную, то есть человек должен быть готов не только художественно, но в первую очередь, он должен понимать, чем он занимается и глубоко участвовать в церковной жизни

— Анна Гольцова,

художник-иконописец

Кроме того, Анна преподает иконопись в воскресной школе при Гребневском храме, в котором тоже есть написанные ею иконы. Чтобы создать такую картину, иконописцу требуется от месяца до нескольких лет и перед тем, как приступить к работе, нужно получить благословение.

Сама подготовка — духовная. Ее не могу объяснить, как это все происходит. Обязательно надо взять благословение у батюшки. И готовиться-готовиться: прочищаться и молиться

— Анастасия Блохина,

художник-иконописец

Пасхальная выставка проводится ежегодно. Поэтому по традиции ее открыли в страстную неделю за несколько дней до православного праздника.

Выставка в этот раз у нас по-своему

уникальна, потому что она у нас двухчастная. На первом этаже представлены работы светские, а на втором — иконописная мастерская Гребневского храма

— Светлана Роханова, заведующая Одинцовским

историко-краеведческим

музеем.

Всего в экспозиции представлено около 50 картин — это пейзажи храмов, портреты священнослужителей и иконы. Посмотреть работы художников воскресной школы и народного коллектива «Этюд» в одинцовском музее можно до конца апреля. Вход свободный.