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Выставка древних рукописей из стран Великого Шелкового пути прошла в Санкт-Петербурге
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Выставка древних рукописей из стран Великого Шелкового пути прошла в Санкт-Петербурге 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Санкт-Петербург, 5 апреля /Синьхуа/ — Выставка «Великий Шелковый путь» прошла сегодня в Институте восточных рукописей /ИВР/ РАН в Санкт-Петербурге.
На ней были представлены китайские, египетские, сакские, персидские, арабские, японские рукописи, собранные российскими учеными, дипломатами и путешественниками в регионах Великого Шелкового пути.
Научный сотрудник ИВР Ольга Лундышева провела для посетителей экскурсию по Музею истории отечественного востоковедения и экспозиции в хранилище. Она отметила, что Великий Шелковый путь был системой направлений, охватывающей всю Евразию: от Северной Европы до Шри-Ланки, от Китая до Византии, и даже северо-восточная часть Африки тоже входила в эту систему торговых путей.
На выставке были представлены и редкие рукописи на китайском языке. —0—
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