Выставка древних рукописей из стран Великого Шелкового пути прошла в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 5 апреля / Синьхуа / — Выставка «Великий Шелковый путь» прошла сегодня в Институте восточных рукописей /ИВР/ РАН в Санкт-Петербурге.

На ней были представлены китайские, египетские, сакские, персидские, арабские, японские рукописи, собранные российскими учеными, дипломатами и путешественниками в регионах Великого Шелкового пути.

Научный сотрудник ИВР Ольга Лундышева провела для посетителей экскурсию по Музею истории отечественного востоковедения и экспозиции в хранилище. Она отметила, что Великий Шелковый путь был системой направлений, охватывающей всю Евразию: от Северной Европы до Шри-Ланки, от Китая до Византии, и даже северо-восточная часть Африки тоже входила в эту систему торговых путей.

На выставке были представлены и редкие рукописи на китайском языке. —0—