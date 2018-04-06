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Картины «своими руками»: китайский художник создает произведения искусства пальцами
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Картины «своими руками»: китайский художник создает произведения искусства пальцами 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Журналисты из Китая выложили в сеть удивительное видео, на котором мужчина по имени Ли Чен освоил уникальную технику рисования пальцами рук.
На кадрах видно, как с помощью бумаги краски и, буквально, собственных рук житель одной из северных провинций КНР создает поразительные по своей красоте картины. По словам художника, на освоение уникального навыка он потратил почти 50 лет своей жизни.
After accidentally splashing ink on paper, #Chinese artist Li Chen spent nearly 50 years doing finger painting pic.twitter.com/7LAG8iwDz8
— CGTN (@CGTNOfficial) 5 апреля 2018 г.
Сообщается, что Ли Чен открыл для себя необычный способ создания картин совершенно случайно. Однажды он пролил немного краски на чистый лист бумаги. Смахнув рукой брызги акварели, Чен внезапно увидел изображение, напоминавшее гору.
По информации китайского издания, Ли Чен очень надеется, что сможет в ближайшее время обучить и подрастающее поколение уникальному мастерству рисования руками.
Директор галереи Hoyt Sherman Place рассказал журналистам о том, как совершенно случайно на чердаке здания нашлась работа известного датского художника XVI века Отто ван Веена.
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