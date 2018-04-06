150 компаний примут участие в международной строительной выставке в крае

В 25-й международной строительной выставке «Город» примет участие 150 компаний — представителей регионов России и других стран. Об это стало известно в ходе онлайн-конференции, которая состоялась на официальном сайте primorsky.ru в четверг, 5 апреля.

По словам заместителя директора департамента градостроительства Евгения Добрынина, тематика выставки отражает тенденции развития строительной отрасли в Приморском крае. В этом году участники выставки представят широкий спектр строительных и отделочных материалов, конструкций, технологий возведения промышленных сооружений и жилых зданий различной этажности, оборудования для производства строительной продукции, инструмента, спецтехники и многого другого.

«Большой интерес к выставке проявляют не только местные производители, но и компании из центральной полосы России. Последние несколько лет наблюдается большой интерес со стороны зарубежных коллег. Они поставляют строительную технику, материалы для малоэтажного домостроения», — отметил он.

Генеральный директор компании — организатора выставки ООО «Дальэкспоцентр» Вера Ермилова отметила, что среди участников — компании из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Иркутской, Амурской областей, Красноярского, Хабаровского, Приморского краёв, Республик Беларусь и Бурятия, а также Китая, Кореи, Финляндии.

«40% участников — приморские производители. Сегодня построить и укомплектовать объекты и дома можно полностью продукцией местных производителей. На выставке будут представлены: железобетонные конструкции, инженерные системы водоснабжения, отопления, вентиляции, отделочные и кровельные материалы и многое другое. Стоит отметить, что приморские производители постоянно расширяют номенклатуру продукции и производят ее только по самым последним технологиям», — подчеркнула она.

Организаторы напомнили, что выставка пройдет с 24 по 26 апреля в Концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена». Экспонаты займут 4,5 тысячи квадратных метров выставочных площадей внутри здания и еще около тысячи квадратных метров — под открытым небом. К услугам посетителей — удобная парковка. Вход — свободный.

«Выставка будет интересна как строителям, так и не профессионалам отрасли, которые хотят сделать ремонт или построить дом. На выставке можно будет выбрать необходимые строительные материалы, а также получить мастер-классы и консультации по выбору проекта, технологий, застройщика, ипотеки, кредитования, выбрать квартиру или дом в коттеджном посёлке от застройщиков», — добавила Вера Ермилова.

Отметим, выставка «Город» проходит при поддержке Администрации Приморского края, под Патронажем Торгово-промышленной палаты Приморского края. Организатор выставки — ООО «Дальэкспоцентр».

Посмотреть видеозапись онлайн-конференции можно на странице Администрации Приморского края в Facebook.