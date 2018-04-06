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Работы кисти Пикассо и Гогена уйдут с молотка на благотворительность
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Работы кисти Пикассо и Гогена уйдут с молотка на благотворительность 

Мир24 1 час назад
Полмиллиарда долларов на благотворительность. В Калифорнии представили часть коллекции предметов искусства, которые выставят на аукцион, информирует телеканал «МИР 24».
Одним из главных лотов считают картину Клода Моне «Водяные лилии». В центре экспозиции также полотна Пабло Пикассо 20-х годов прошлого века, работы Поля Гогена, Виллема де Кунинга, Джорджии О'Кифф. На продажу выставлены и произведения азиатских художников, среди которых скульптуры и ювелирные украшения.
«Это крупнейший в истории благотворительный аукцион. Мы думаем, что он принесет 500 миллионов долларов. Эти деньги передадут благотворительным организациям в области науки, экологии и культуры», — пояснил председатель американского отделения аукционного дома Марк Портер.
Основные торги состоятся в мае в Нью-Йорке.
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