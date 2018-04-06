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Художники украсят своими произведениями семь этажей нового корпуса Морозовской детской больницы
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Художники украсят своими произведениями семь этажей нового корпуса Морозовской детской больницы 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Фото: Информационный портал Департамента культуры города Москвы
В Морозовской детской больнице стартовал арт-проект. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«В Морозовской детской больнице стартовал рublic-art-проект «ARTерия», главная идея которого — создать между ребенком и болезнью еще одно — художественное звено. Художники заполнят своими произведениями ими все семь этажей здания. Первый этап проекта завершится 17 апреля. К этой дате здесь изменятся вестибюль и больничные коридоры с первого по третий этаж», — говорится в сообщении.
По замыслу проекта на входе в корпус маленькие пациенты попадают в игровой лабиринт, созданный художниками и пятиметровой скульптурой «ДНК» Ростана Тавасиева, сложенной из разноцветных пластиковых кубиков. В центре холла появится радужная колонна Марины Звягинцевой. Она составлена из прозрачных труб и заполнена игрушками. В кафетерии можно найти серию авторской плитки Владимира Логутова с красочными отпечатками детских ладоней. Дорожные знаки Марии Арендт превратят подъем по лестнице в увлекательное путешествие. А арбузная история Натальи Арендт отвлечет маленьких пациентов гематологии от страха перед процедурами.
Также между кабинетами консультационно-диагностического центра на третьем этаже спрятались необычные звери группы «МишМаш», а в отделении травматологии Ольга Божко заставила таблетки играть в футбол. Александра Кочеткова и Ирина Хамдохова придумали интерактивные «Волшебные двери». ТА еще ребят ждет «Стена советов» — совместный проект Ольги и Олега Татаринцевых и писателя Григория Остера. Для игровых комнат художники Владимир Дубосарский, Миша Most, Владимир Потапов, Максим Башев и арт-группа Zucklub расписали в авторском стиле 12 детских стульев.
Новый корпус Морозовской детской больницы начал принимать пациентов в 2017 г. Семиэтажное здание площадью 72 тыс. кв. м появилось на месте старых одноэтажных инфекционных корпусов, которые находились в аварийном состоянии. Корпус рассчитан на 500 коек, каждый год врачи смогут принять здесь 70-80 тыс. детей и подростков.
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