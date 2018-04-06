Отмечаем Пасху, слушаем «Розовое вино», изучаем книги про Путина и еще 14 идей для выходных

К Екатеринбургу потихоньку подкрадывается весна (хотя синоптики и обещают небольшое похолодание), настроение наше улучшается, а то, что сегодня пятница, вообще делает его прекрасным. Традиционно рассказываем, что интересного будет проходить в городе в уик-энд. С концертами приедут Билли Новак, Sage, Feduk, можно будет посмотреть спектакль «Старик и море» или виртуально увидеть, как играет Гамлета Бенедикт Камбербэтч . Ну, а в воскресенье, конечно, отмечаем Пасху.

Обо всем подробнее рассказываем в нашем обзоре.

Пятница, 6 апреля Концерт / «Sage. 10 лет»

Sage — неординарный проект, хедлайнер российских и европейских фестивалей world music. На концерте, посвященном десятилетию Sage, прозвучат лучшие композиции и песни в сопровождении оригинальной авторской видеопроекции на большом экране. Концерт Sage — выверенный сценарий захватывающих событий, наблюдая за которыми, вы становитесь свидетелем рождения музыки здесь и сейчас.

Где: кинозал ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3) Когда: 6 апреля в 19:30 Сколько стоит: 400–500 рублей Возраст: 12+

Фестиваль / «Дни современного немецкого кино»

Екатеринбуржцам покажут шесть фильмов немецких режиссеров, снятых в последние годы. Картины на языке оригинала с русскими субтитрами можно будет увидеть в течение трех недель в «Доме кино». Фестиваль откроется 6 апреля фильмом «Государство против Фрица Бауэра» (режиссер Ларс Крауме ).

Где: малый зал «Дома кино» (ул. Луначарского, 137) Когда: 6, 10, 13, 17, 20 и 23 апреля, начало сеансов в 19:00 Сколько стоит: 100 рублей Возраст: 16+

Выставка / «Рожденные дуновением духа»

На выставке представлены несколько десятков свитков современного мастера каллиграфии Лю Жуншэна. Основу экспозиции составляют комментарии художника к «Пяти добродетелям» конфуцианства. Вторая часть выставки представляет цитаты из произведений русских писателей и мыслителей, среди которых Лев Толстой Федор Достоевский . Дополнят экспозицию произведения Гао Джаджуня — руководителя центра цифровой живописи и каллиграфии центрального канала CCTV. Листы в жанре горы-воды (шань-шуй), по своей стилистике отсылающие к ранней живописной традиции Китая, подчеркивают ее тесную связь на протяжении веков с каллиграфической традицией.

Где: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) Когда: с 6 апреля по 13 мая Сколько стоит: полный билет — 250 рублей, льготный — 100 рублей, студентам вузов очного отделения — бесплатно Возраст: 0+

Концерт / Feduk

Автор хита «Розовое вино» приедет в Екатеринбург. Рэпер Feduk, он же Федор Инсаров, привезет нам и «старенькое» творчество, и новое — на весну запланирован выход следующей пластинки.

Где: музыкальный ресторан «Градусы» (8 Марта, 43а) Когда: 6 апреля в 19:00 Сколько стоит: от 1300 до 2500 рублей Возраст: 18+

Выставки / «АРТ Екатеринбург» и «Антиквар Экспо» В Екатеринбурге открылись две выставки, посвященные живописи и антиквариату: «АРТ Екатеринбург» и «Антиквар Экспо». Проект «АРТ Екатеринбург» проходит в восьмой раз. В выставке участвуют 140 художников. Посетителей ждет большое количество мастер-классов: каждый сможет научиться писать натюрморт, делать пасхальные корзинки, цветы из пластика и даже раскрасить пасхальные яйца. Выставка «Антиквар Экспо» проходит в столице Урала второй раз. Коллекционеры со всей России привезли сюда монеты, вазы, статуэтки, произведения искусства, лампы и другие старинные вещи разных исторических эпох. Посетители могут купить вещи, которые понравились. А специалисты смогут проконсультировать желающих по вопросам реставрации старинных предметов и оценки их стоимости.

Где: Уральский центр развития дизайна (ул. Горького, 4а) Когда: 6, 7 и 8 апреля Сколько стоит: 200 рублей Возраст: 6+

Билли Новик из Billy’s Band подготовил новую программу «Билли Новик поет песни Егора Летова ». Петербургский музыкант исполнит песни с альбомов «Гражданской обороны», а также несколько композиций из связанных проектов Летова. Для артиста всегда вызов — петь песни столь легендарной фигуры, и тем интереснее будет послушать программу, которая еще никогда не звучала в нашем городе.

Где: «Дом печати» (пр. Ленина, 49) Когда: 6 апреля в 19:00 Сколько стоит: от 1200 рублей Возраст: 16+

Спектакль / «Старик и море»

Спектакль «Старик и море» впервые выезжает за пределы Москвы. Анатолий Васильев посвятил эту постановку своему учителю Юрию Любимову . В главной роли — Алла Демидова . В руках Васильева сюжет Хемингуэя стал рассказом о судьбе Любимова, о судьбе Демидовой, о собственной его, Васильева, судьбе. О судьбе всякого, кто ловит рыбу и тянет леску, когда руки изранены, а акулы норовят сожрать все, что тебе так дорого.

Где: Театр драмы (пл. Октябрьская, 2) Когда: 6 апреля в 19:00 Сколько стоит: от 1000 до 4500 рублей Возраст: 16+

Шопинг / Спецпроект #25ВеснаРинго

В фирменных салонах «Ринго» идет #25ВеснаРинго. В эти выходные горожан приглашают выгодно избавиться от старого золота. В течение этих дней можно будет обменять старые изделия из драгоценного металла на новые по цене от 2000 рублей за грамм.

Где: ювелирный салон «Ринго», ул. Малышева, 56 Когда: 6, 7 и 8 апреля Подробнее: тел. +7 (343) 376-24-67 ringo.info www.instagram.com/ringojewelry/

Суббота, 7 апреля Спектакль / «Приглашение меня подумать»

В музее «Литературная жизнь Урала XX века» пройдет моноспектакль актера и музыканта Алексея Шестакова «Приглашение меня подумать» по произведениям авангардиста, «поэта будущего», драматурга Александра Введенского.

Где: музей «Литературная жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10) Когда: 7 апреля в 16:00 Сколько стоит: 300 рублей Возраст: 18+

Выставка / «Господин президент. Портреты в переплете»

Новая выставка в библиотеке им. Белинского представляет «большую сотню» книг о самых известных политических лидерах мира прошлого и настоящего в странах с президентской формой правления. Это Франклин, Вашингтон, Линкольн и их преемники, начиная с Рузвельта и Джона Кеннеди ; легендарный генерал де Голль и французские политики новой волны, такие как Саркози; известные «отцы нации»: Хо Ши Мин, Цзян Цзинго, Урхо Кекконен, Шимон Перес Уго Чавес , Саддам Хусейн и современные африканские лидеры.

Особый раздел выставки составляют 68 книг о Владимире Путине «И это все о нем». Он абсолютный рекордсмен по числу околобиографических сочинений последнего времени.

Где: библиотека им. Белинского, вестибюль основного здания, 1-й этаж (ул. Белинского, 15) Когда: с 4 апреля по 20 мая Сколько стоит: вход свободный Возраст: 18+

Кино / «Гамлет: Камбербэтч»

Ельцин-центре можно будет увидеть трансляцию постановки Sonia Friedman Productions на сцене лондонского театра «Барбикан». Главную роль в «Гамлете» исполняет знаменитый Шерлок — Бенедикт Камбербэтч. Спектакль транслируется на английском языке с русскими субтитрами.

Где: Ельцин-центр (Б. Ельцина, 3) Когда: 7 апреля в 17:00 Сколько стоит: 450 рублей Возраст: 16+

Выставка / «Наследники Данилы-мастера»

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств в седьмой раз пройдет выставка произведений участников детско-юношеского конкурса ювелирного и камнерезного мастерства «Наследники Данилы-мастера». Посетители смогут поучаствовать в выборе обладателя приза зрительских симпатий.

Где: Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) Когда: с 7 апреля по 3 июня Сколько стоит: полный билет — 250 рублей, льготный — 100 рублей, студентам вузов очного отделения — бесплатно Возраст: 0+

Турнир / Quake

В Антимузее компьютеров на площадке мультимедийного парка «Россия — моя история» пройдут турниры 1 х 1 по игре, зародившей киберспорт — Quake. Ее автор Джон Кармак — один из основателей id Software, ведущий разработчик таких игр, как Wolfenstein 3D и Doom. Именно с выходом Quake непременным атрибутом баталий стала компьютерная мышь, с ее помощью можно было быстро реагировать на происходящее в игре. Клавиатура же использовалась только для движения персонажа.

Где: Антимузей компьютеров (ул. Народной Воли, 49) Когда: 7 апреля, регистрация с 11:00 до 12:00, начало турнира — в 12:30 Сколько стоит: детский билет (до 17 лет включительно) — 100 рублей, взрослый — 400 рублей. Компания от 10 человек — от 200 рублей на человека и меньше, уточняйте по телефону (343) 344-62-23 Возраст: 12+

Воскресенье, 8 апреля Праздник / Пасха

Один из главных православных праздников отмечается в это воскресенье. На площади 1905 года 7 и 8 апреля будет работать пасхальная ярмарка. О том, когда пройдут праздничные службы в храмах, можно прочитать здесь. А каким должен быть правильный пасхальный стол, нам рассказали сестры Ново-Тихвинского монастыря.

Где: в храмах городаКогда: 8 апреля Сколько стоит: бесплатно Возраст: 0+

Кино / «Бегство рогатых викингов»

В Екатеринбурге пройдет премьера приключенческого фильм по повести Владислава Крапивина . По сюжету, друзья, терроризируемые бандой уличных хулиганов, рискуют провести все лето, будучи запертыми в своем дворе. Но благодаря находчивости, взаимовыручке и поддержке местного населения им удается заполучить в свои руки серьезное «биологическое оружие».

Где: кинотеатр «Салют» (ул. Толмачева, 12) Когда: 8 апреля в 14:00 Сколько стоит: 200 рублей Возраст: 0+

Маркет / Благотворительная барахолка

В воскресенье пройдет первая благотворительная барахолка с вещами и развлечениями советской эпохи. На ней можно будет поиграть в денди и сегу, купить виниловые пластинки, раритетную фототехнику, ретроукрашения и многое-многое другое. Все вырученные деньги будут направлены на поддержку первого екатеринбургского хосписа.

Будет большая развлекательная программа: утром для желающих проведут советскую зарядку с конкурсами и подарками, днем на сцену выйдет заслуженная артистка РФ Тамара Савич, мужской хоровой колледж, театр «Галерка» со спектаклем «Али-Баба и сорок разбойников», театр куклы и актера «Пиноккио» покажет постановку для детей. В завершение выступит танцевальный театр «Фора».

Где: ТЦ «Мега», фуд-корт (ул. Металлургов, 87) Когда: 8 апреля с 10:00 до 22:00 Сколько стоит: вход свободный Возраст: 0+

Прогулка / Пасхальные семейные гулянья

Загородный клуб «Белая лошадь» приглашает на семейные пасхальные гулянья. Детей ждет анимационная программа с героями русских сказок и интерактивный спектакль «Приключения Пети-Петруши, Ангела и Пасхального кролика».

Все желающие смогут принять участие в творческих мастерских по росписи пасхальных яиц и украшению куличей. Самые активные отправятся на фотоохоту за «пасхалками», спрятанными по всей территории клуба, или поучаствуют в конкурсе на самый лучший домашний кулич.

Кроме этого, гостей ждет катание на лошадях, контактный зоопарк, фуд-корт, ярмарка, экскурсии по конюшне и многое другое.

Где: загородный клуб «Белая лошадь (село Кадниково, Сысертский район) Когда: 8 апреля, начало в 12:00 Сколько стоит: вход свободный. Программа на сайте Возраст: 0+

Больше интересных событий вы найдете в нашей рубрике „Афиша“ и в графике гастролей на апрель.