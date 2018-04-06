Пабло Пикассо — человек, изменивший искусство

Одна из самых ярких и загадочных фигур 20-го века — испанский художник Пабло Пикассо , чьи картины завоевали мировую популярность. Хоть его творчество и противоречиво, а работы нравятся отнюдь не всем, гениальность художника не вызывает сомнений.

Неудивительно, что жизненный путь испанца был довольно сложным, и с трудом можно предположить, сколько всего скрывает судьба художника. «ВМ» собрала самые интересные факты из жизни великого творца.

1. Пабло появился на свет в небольшом испанском городке в 1881 году. Роды прошли тяжело, и врачи посчитали, что ребенок мертв. Они просто положили маленькое тело на стол. Доктор Сальвадор, дядя будущего художника, решил взглянуть на новорожденного. Мужчина курил сигару, дым от которой попал в лицо мальчика. Ребенок заплакал.

2. Во время крестин Пабло Пикассо получил очень необычное имя, которое состоит из 23 слов: Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусенко Мария де лос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисои Руис и Пикассо!

3. Первым произнесенным Пикассо словом стало не «мама», не «папа», а «карандаш»! Кстати, воспитанием ребенка занимался его отец, профессор искусств, который желал сделать из ребенка художника. Кто мог подумать, что Пабло Пикассо уже в юношеском возрасте станет талантливее своего родителя?

4. Художник написал свою первую картину в девять лет. Произведение «Желтый Пикадор» — всадник на лошади, участвовавший в испанском бою быков.

5. А уже в 13 лет Пабло Пикассо открыл свою первую выставку, которая прошла очень неплохо!

6. Перебравшись в Париж в 1900 году, юный и амбициозный художник переживал тяжелые времена. Его картины никто не покупал, денег катастрофически не хватало, а место проживания было просто ужасным. Чтобы согреться и не подхватить какую-нибудь болезнь, Пикассо приходилось жечь свои картины. Страшно представить, сколько произведений искусства было уничтожено художником собственноручно!

7. Именно Пабло Пикассо со своим другом Жоржем Браком изобрели такое направление в искусстве, как кубизм. Правда, название придумали не они, а один французский критик, отметивший, что картины Пабло «полны маленькими кубиками». Сам того не зная, Пикассо стал вдохновителем для многих художников, позднее писавших в стиле кубизма.

8. Ни у одного художника не было так много возлюбленных, как у Пабло Пикассо. И чем старше он становился, тем моложе были его спутницы жизни. Сам художник однажды сказал: «К несчастью, а может, и к счастью, я смотрю на вещи через призму любви». Кстати, первой женой художника стала русская балерина Ольга Хохлова , в браке с которой у испанца родился сын.

9. За всю свою жизнь Пабло Пикассо написал примерно 20 тысяч работ. Самым дорогим созданным им произведением стала картина «Алжирские женщины». Она была продана на аукционе за 179 миллионов долларов. И цены за его картины продолжают расти. Неудивительно, что Пабло Пикассо оставил после себя состояние, которое оценивается в 1,5 милларда долларов.

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