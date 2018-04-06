По картинам Михаила Канева можно изучать историю древнего Обдорска

В Культурно-досуговом центре «Наследие» открылась персональная выставка члена Союза художников России, народного мастера ЯНАО Михаила Канева.

Экспозиция проходит в стенах этого здания неслучайно. В 2003 году Михаил возглавил новое учреждение культуры. С этого времени он попробовал себя и в живописи.

На экспозиции представлены яркие композиции, выполненные в технике акварель. В картинах салехардского художника отражается ямальская земля, древний Обдорск буквально оживает. В частности, на одной из картин изображен первый памятник Обдорску, который жители установили на собранные деньги. К сожалению, он до наших дней не сохранился.

Михаил Канев изучает историю родного края по сохранившимся документам, рассказам старожилов. Много интересного рассказала Михаилу бабушка, которая всю жизнь прожила в Салехарде.

«Как художник я должен был запечатлеть превращение Обдорска из деревянного тротуарного в современную столицу. Предания Обдорска очень интересная тематика и я не собираюсь на этом останавливаться», — сказал мастер.

Михаил разносторонняя личность он не только создает удивительные картины, но и великолепно читает стихи, поёт.

На открытие персональной выставки живописца пришли его родные, коллеги и друзья. Музейный сотрудник МВК Алексей Мазурин отметил, что Михаил очень трепетно подходит к истории своего края. Все его картины честны и правдивы. Его творчество заставляет думать и сопереживать.

Главный редактор народного журнала «Северяне» Ольга Лобызова рассказала, что в 2019 году издательству исполнится двадцать лет. С момента его создания Михаил иллюстрирует журнал, приносит интересные рукописи. Она считает, что не только журналу и художественному искусству Ямала, но и древнему седому Салехарду очень повезло с таким художником и эта выставка пример тому. Впереди у Михаила Канева ещё много-много того, что мы, увидев, скажем «ах».