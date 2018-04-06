В высотке «Челябинск-СИТИ» пройдет выставка кинетических объектов

Челябинцы смогут бесплатно посетить выставку кинетических объектов — конструкций, которые находятся в постоянном движении. Выставка состоится в офисе группы компаний «МКС», которая празднует 13-летие. Собственно, 13 работ инженера-механика Николая Панафидина и представят в рамках экспозиции.

— Одним из девизов нашей компании являются слова — «Энергия для бизнеса», — рассказал инициатор выставки, директор Группы компаний «МКС» Максим Загорнов. — Мы, действительно, создаем мини-ТЭС, которые обеспечивают энергией промышленные предприятия. Но в свой день рождения мы хотели бы выйти за рамки производственных процессов и заявить: созидательная энергия может быть направлена и на искусство, и на благотворительные, и просветительские проекты. Мы приглашаем на выставку всех челябинцев — вход на экспозицию свободный.

Механизмы называются: «Бабочка», «Официант», «Иллюзия полета», «Световой инерциоид», «Золотой Шар», «Платонова сфера», «Бесконечность», «Зазеркалье». Есть и сюрприз — работа «Додекаэдр», которая была создана специально ко дню рождения «МКС».

— Додекаэдр — это, пожалуй, одна из мистических геометрических фигур, — поделился автор выставки Николай Панафидин. — Платон сопоставлял с додекаэдром различные классические стихии и писал, что «его Бог определил для Вселенной и прибегнул к нему в качестве образца». Данный экспонат стал своеобразной аллегорией мини-ТЭС — объекта, генерирующего энергию.

Отметим, что челябинец — Николай Панафидин известен как деятель современного искусства далеко за пределами региона. Его выставки были в Москве и Германии. Кстати, помимо искусства он занимается и прикладной работой, например, собрал экспериментальный образец аортокоронарного клапана для диссертационной работы кардиолога областной больницы. Также в его копилке — уникальная шестиструнная гитара из стеклографита и реквизит для театра современного танца труппы Ольги Поны.

Посетить выставку можно 12 и 13 апреля с 10 до 17 часов по адресу ул. Кирова, 159, БЦ «Челябинск-СИТИ», офис 1610.