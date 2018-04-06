Ещё
В высотке «Челябинск-СИТИ» пройдет выставка кинетических объектов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В высотке «Челябинск-СИТИ» пройдет выставка кинетических объектов 

Хорошие новости 3 часа назад
Фото: Хорошие новости
Челябинцы смогут бесплатно посетить выставку кинетических объектов — конструкций, которые находятся в постоянном движении. Выставка состоится в офисе группы компаний «МКС», которая празднует 13-летие. Собственно, 13 работ инженера-механика Николая Панафидина и представят в рамках экспозиции.
— Одним из девизов нашей компании являются слова — «Энергия для бизнеса», — рассказал инициатор выставки, директор Группы компаний «МКС» Максим Загорнов. — Мы, действительно, создаем мини-ТЭС, которые обеспечивают энергией промышленные предприятия. Но в свой день рождения мы хотели бы выйти за рамки производственных процессов и заявить: созидательная энергия может быть направлена и на искусство, и на благотворительные, и просветительские проекты. Мы приглашаем на выставку всех челябинцев — вход на экспозицию свободный.
Механизмы называются: «Бабочка», «Официант», «Иллюзия полета», «Световой инерциоид», «Золотой Шар», «Платонова сфера», «Бесконечность», «Зазеркалье». Есть и сюрприз — работа «Додекаэдр», которая была создана специально ко дню рождения «МКС».
— Додекаэдр — это, пожалуй, одна из мистических геометрических фигур, — поделился автор выставки Николай Панафидин. — Платон сопоставлял с додекаэдром различные классические стихии и писал, что «его Бог определил для Вселенной и прибегнул к нему в качестве образца». Данный экспонат стал своеобразной аллегорией мини-ТЭС — объекта, генерирующего энергию.
Отметим, что челябинец — Николай Панафидин известен как деятель современного искусства далеко за пределами региона. Его выставки были в Москве и Германии. Кстати, помимо искусства он занимается и прикладной работой, например, собрал экспериментальный образец аортокоронарного клапана для диссертационной работы кардиолога областной больницы. Также в его копилке — уникальная шестиструнная гитара из стеклографита и реквизит для театра современного танца труппы Ольги Поны.
Посетить выставку можно 12 и 13 апреля с 10 до 17 часов по адресу ул. Кирова, 159, БЦ «Челябинск-СИТИ», офис 1610.
Хорошие новости: последние новости
Челябинцы смогут увидеть редкую старообрядческую икону Легендарный российский джазмен отпразднует юбилей в Челябинске Вокалист ансамбля "Дореволюцiонный Совѣтчикъ" заехал в Челябинск и записал пару песен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием86
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Видео
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение