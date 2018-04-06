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Дагестанское искусство покажут в Грозном
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Дагестанское искусство покажут в Грозном 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанское искусство покажут в ГрозномВ Музее Ахмата Кадырова, расположенном в Грозном, будет проходить выставка живописных работ «Дербент — окно на Восток».
На сайте Министерства культуры Дагестана уже сообщили дату открытия — 12 апреля, посетители музея смогут ознакомиться с художниками Дагестана, среди них будут Агабалаев Мелик-Мамед, Мушаил Мушаилов и Летиф Летифов.
Также на экспозиции будут представлены работы с эскизами дагестанских ковров члена Творческого Союза Художников Лиры Рамазановой.
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