Дагестанское искусство покажут в Грозном

Дагестанское искусство покажут в ГрозномВ Музее Ахмата Кадырова , расположенном в Грозном, будет проходить выставка живописных работ «Дербент — окно на Восток».

На сайте Министерства культуры Дагестана уже сообщили дату открытия — 12 апреля, посетители музея смогут ознакомиться с художниками Дагестана, среди них будут Агабалаев Мелик-Мамед, Мушаил Мушаилов и Летиф Летифов.

Также на экспозиции будут представлены работы с эскизами дагестанских ковров члена Творческого Союза Художников Лиры Рамазановой.