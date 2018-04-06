В префектуре округа открылась выставка художника Георгия Соломатина

В выставочном зале префектуры округа (Центральный проспект, д.1) открылась выставка одного из старейших художников Зеленограда Георгия Соломатина.

Открытие проходило в формате не торжественного мероприятия, а «встречи без галстуков» — поздравить автора выставки пришли его друзья, коллеги по творческому цеху. Неутомимый художник побывал в Тюменской области, откуда привез немалое количество картин, в основном пейзажно-бытового характера. Ряд из них экспонируется на нынешней выставке. Есть и несколько работ, посвященных Зеленограду.

— В год юбилея нашего города, — обратились мы к художнику, — было бы уместно всю выставку посвятить Зеленограду. Почему вы не пошли по этому, казалось бы, очевидному пути?

— Нужно ли в юбилейном году ограничиваться только местной тематикой? — ответил Георгий Михайлович. — Ведь как строился Зеленоград? Всем миром! Со всего Союза сюда приезжали строители, инженеры, ученые. Так и в искусстве — Зеленоград вбирает все прекрасное, что есть на просторах нашей страны.

Иван Лазаревич, фото автора