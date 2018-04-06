Ещё
В префектуре округа открылась выставка художника Георгия Соломатина
Далее:
Читайте также:
Ещё

В префектуре округа открылась выставка художника Георгия Соломатина 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В выставочном зале префектуры округа (Центральный проспект, д.1) открылась выставка одного из старейших художников Зеленограда Георгия Соломатина.
Открытие проходило в формате не торжественного мероприятия, а «встречи без галстуков» — поздравить автора выставки пришли его друзья, коллеги по творческому цеху. Неутомимый художник побывал в Тюменской области, откуда привез немалое количество картин, в основном пейзажно-бытового характера. Ряд из них экспонируется на нынешней выставке. Есть и несколько работ, посвященных Зеленограду.
— В год юбилея нашего города, — обратились мы к художнику, — было бы уместно всю выставку посвятить Зеленограду. Почему вы не пошли по этому, казалось бы, очевидному пути?
— Нужно ли в юбилейном году ограничиваться только местной тематикой? — ответил Георгий Михайлович. — Ведь как строился Зеленоград? Всем миром! Со всего Союза сюда приезжали строители, инженеры, ученые. Так и в искусстве — Зеленоград вбирает все прекрасное, что есть на просторах нашей страны.
Иван Лазаревич, фото автора
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Музей Зеленограда презентовал концепцию оформления нового помещения в корпусе 360 В апреле «Ведогонь-театр» порадует большим количество спектаклей для взрослых и детей Музей Зеленограда приглашает на пасхальный мастер-класс и вечер памяти
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием86
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Видео
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение