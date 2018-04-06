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Художники Выборга пофантазировали над образом поэтического символа Монрепо
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Художники Выборга пофантазировали над образом поэтического символа Монрепо 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
В библиотеке на Рубежной в Выборге открылась выставка-конкурс детского рисунка «Сильмия — нимфа парка Монрепо».
Более 100 юных художников Выборга выразили на бумаге свое представление о героине поэмы Людвига Николаи Сильмии, ставшей поэтическим символом уникального выборгского парка.
Открытие экспозиции, посвященной Сильмии, — часть большой просветительской работы с детьми, проводимой сотрудниками Парка Монрепо. Экскурсоводы учреждения выезжают в школы, чтобы рассказать учащимся о родной природе Карельского перешейка на примере парка в Выборге, а также об истории имения Людвига Николаи.
Экскурсоводы музея рассказывают школьникам и о масштабной реставрации Монрепо, которая закончится в 2019 году. Уже этой весной в парке начнут сажать новые деревья и кустарники, появятся Топиарный сад и Аптекарский огород. В проекте — новое здание оранжереи, где будут высажены субтропические растения. Музейные работники надеются, что происходящие изменения вызовут интерес у юных выборжан.
Выставка будет доступна в течение месяца, после профессиональное жюри определит авторов лучших работ. Кроме того, по результатам голосования посетителей организаторы вручат «Приз зрительских симпатий».
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