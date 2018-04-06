Художники Выборга пофантазировали над образом поэтического символа Монрепо

В библиотеке на Рубежной в Выборге открылась выставка-конкурс детского рисунка «Сильмия — нимфа парка Монрепо».

Более 100 юных художников Выборга выразили на бумаге свое представление о героине поэмы Людвига Николаи Сильмии, ставшей поэтическим символом уникального выборгского парка.

Открытие экспозиции, посвященной Сильмии, — часть большой просветительской работы с детьми, проводимой сотрудниками Парка Монрепо. Экскурсоводы учреждения выезжают в школы, чтобы рассказать учащимся о родной природе Карельского перешейка на примере парка в Выборге, а также об истории имения Людвига Николаи.

Экскурсоводы музея рассказывают школьникам и о масштабной реставрации Монрепо, которая закончится в 2019 году. Уже этой весной в парке начнут сажать новые деревья и кустарники, появятся Топиарный сад и Аптекарский огород. В проекте — новое здание оранжереи, где будут высажены субтропические растения. Музейные работники надеются, что происходящие изменения вызовут интерес у юных выборжан.

Выставка будет доступна в течение месяца, после профессиональное жюри определит авторов лучших работ. Кроме того, по результатам голосования посетителей организаторы вручат «Приз зрительских симпатий».