Выставки высоких технологий, на которых стоит побывать в 2018 году

2018 год обещает быть богатым на интересные выставки, посвященные инновационным технологиям. Если вы следите за трендами в сфере hi-tech, стоит побывать хотя бы на одной из них. А сделать поездку необременительной для бюджета поможет кредитная карта: быстрое онлайн-решение за 5 минут, и финансовый вопрос больше не мешает вам держать руку на пульсе событий.

Inventions Geneva 2018

Международная выставка изобретений, новой техники и продукции 11-15 апреля Женева, Швейцария

Один из крупнейших в мире салонов изобретений, который начал работу еще в далеком 1972 году, традиционно держит марку: сюда допускают только экспонаты, уже получившие патенты. На площадях свыше 8000 кв. м свои новейшие разработки представляют как государственные, так и частные компании, среди которых есть и участники из России.

ITEX 2018

Международная выставка инноваций и новых технологий 10-12 мая Куала-Лумпур, Малайзия

В этом году анонсируется участие 23 стран более чем с 1000 изобретений, что неудивительно: медали ITEX имеют вес, особенно при внедрении инноваций. Прогнозируется аншлаг, поскольку представленные разработки заинтересуют представителей самых разных сфер: от сельского хозяйства до космической промышленности. Обязательно будет и российская экспозиция.

CEBIT 2018

Международная выставка решений, продуктов и услуг из всех областей информационно-коммуникационных технологий 11-15 июня Ганновер, Германия

CEBIT привлекает экспонатами, а также уникальными семинарами и конференциями по вопросам информационных технологий. Общаясь со специалистами в узких областях, посетители получают представление о самых современных тенденциях и разработках. На выставке можно наладить контакты и с солидными игроками ИТ-индустрии, и со стартаперами, вынашивающими самые смелые идеи, — здесь рады всем.

INST 2018

Международная выставка изобретений и инновационных технологий 27-29 сентября Тайбэй, Тайвань

Не секрет, что Азия находится на передних рубежах высоких технологий, поэтому побывать на крупнейшей азиатской площадке для торговли интеллектуальной собственностью — познавательно. Тем более что спектр тем чрезвычайно широк: строительство, медицина, сельское хозяйство, тяжелая и легкая промышленность, экология, коммуникации и многое другое.

CEATEC Japan 2018

Международная выставка передовых технологий 16-19 октября Япония, Тиба

После объединения двух крупных японских выставок — информационных технологий и электроники — мероприятие стало масштабным, поэтому для удобства участников и посетителей его разделили на тематические секторы. Есть кластеры, посвященные бытовой технике, бизнес-решениям, индустриальному оборудованию. Специфика выставки — акцент на способы решения глобальных проблем при помощи высоких технологий.

Подобрали что-то интересное для себя? Желаем насыщенной и плодотворной поездки!