Бесплатный Владивосток: Пасха, Пирамидка Мефферта и драматический театр

После рабочей недели всегда стоит как следует отдохнуть, чтобы набраться сил перед новыми трудовыми буднями. PRIMPRESS по доброй пятничной традиции подготовил подборку мероприятий, которые позволят хорошо провести время в выходные дни и при этом не нанести урон семейному бюджету.

Мастер-класс к Пасхе

В честь приближающего праздника Светлой Пасхи ТРЦ «Черемушки» приглашает детей и их родителей на творческие мастер-классы. Горожан ждет роспись пряников и деревянных яиц. Так же организаторы покажут, как сделать пасхальную открытку и игрушки из фетра. Вход на мероприятие бесплатно. Начало 7 апреля в 12 часов дня.

Выставка «Сокрытое в листве»

Приморское отделение ВТОО «Союз художников России» приглашает жителей и говстей Владивостока на выставку «Сокрытое в листве».

Зрителю будет представлено творчество двух авторов, наполненное цветом, светом, радостью, самой жизнью. Чаще всего их «героем» живописных полотен становится природа, изменчивая, таинственная, подавляющая, успокаивающая, гармоничная, величественная, родная. Одухотворенные и лирические пейзажи сохраняют приверженность традициям русской школы, для которой характерно созвучие русской душе, способной сострадать, радоваться, восхищаться миром в целом и отдельными людьми в частности. Но также в экспозицию выставки вошли также и жанровые картины, портреты, натюрморты, графика.

Выставка продлится до 17 апреля. Вход свободный.

Заповедное море: береговая черта

Выставка приурочена к знаменательной дате — 40-летию Дальневосточного морского биосферного государственного природного заповедника Дальневосточного отделения Российской академии наук . Мешая морской пейзаж с лесным и натюрмортом, чередуя жанры, выстраивая игру первым, средним и дальним планами как режиссеры кинофильма, художники проявляют для нас заново всю мощь мало познанной дикой природы азиатской России.

Выставка продлится до 25 апреля. Часы работы: с 10.00 до 17.00. Место проведения: ул. Пальчевского, 17 Что такое современный драматический театр?

В это воскресенье, 1 апреля, в 18.00 в библиотеке «Бук» продолжится цикл образовательных мероприятий по современной драматургии. В него входят лекции, открытые дискуссии, научно-практические занятия и мастер-классы. Театральные критики, драматурги, художественные руководители театров, режиссеры, актеры и литературоведы расскажут об особенностях новой драмы, об идейных поисках молодых драматургов и об их методах коммуникации со зрителем. Если вам кажется, что вы не театрал, то обязательно приходите, может, вам просто не везло с театрами. Вход свободный.

«Правила? Прочь!»

В эти выходные Центр современного искусства «Заря» в рамках выставки « Тимур Новиков и «Новые художники» представляет специальную программу кинопоказов «Правила? Прочь!»

В программе представлены художественные и документальные фильмы, отражающие различные аспекты того, что принято называть художественным производством. Это яркие, оригинальные высказывания о людях и событиях, без которых невозможно представить современное искусство.

Расписание

7 апреля / 17:00 Сердце любви / реж. Лукаш Рондуда / 2017 г. / 78 мин. / Польша. История взаимоотношений художников Войцеха Бонковского и Зузанны Бартошек, представленная как увлекательное путешествие на границе между реальностью и фантастическим миром истинной креативности; 8 апреля / 17:00 Эрвин Вурм — художник, проглотивший мир / реж. Лорин Мерц / 2012 г. / 52 мин. / Нидерланды. Биографический очерк, посвященный одному из самых известных современных скульпторов — Эрвину Вурму, подлинному революционеру, заставившему пересмотреть само понятие того, что принято называть скульптурой;

Показ фильма «Тамара» на французском языке

Фильм «Тамара» (Tamara) должен был войти в список фильмов Недели французского кино, которая пройдет во Владивостоке с 12 по 17 апреля но, к сожалению, по техническим причинам не вошел. И это большое огорчение, потому что он просто уморителен. Всем, кто не успел похудеть к весне, посвящается! Фильм будет на французском (с русскими субтитрами). 7 апреля в 17.00 фильм будет показан в АФ со специальной платформы Institut Francais в рамках продвижения Недели французского кино в к/т Океан. Место проведения: ул. Тигровая, дом 7. Вход бесплатный.

Соревнования по Пирамидке Мефферта

Также в это воскресенье во Владивостоке пройдут городские соревнования по сборке Pyraminx. Вместе с соревнованиями будет проходить встреча спидкуберов. Если вы умеете быстро собирать Megamix — приходите на соревнования и покажите класс! Участвовать могут все, без ограничений по возрасту!

Место: ул. Батарейная, 6а. Начало в 10 часов.