Шедевры мира: не выходя из дома

Музей Метрополитен: книги, каталоги и экспонаты

Музей Метрополитен регулярно пополняет свой богатый онлайн-архив. На данный момент в сети можно обнаружить более трехсот изданий в диапазоне от истории искусства бронзового века до популярного исследования о том, чем занимались последователи Энди Уорхола . Все книги и периодические издания в два счета ищутся с помощью электронного каталога, по типу библиотечных, который отзывается на имя автора, название и ключевые слова. Любопытны материалы, посвященные коллекции азиатского искусства музея, которая насчитывает более 35 тысяч экспонатов — живопись, миниатюрную скульптуру, литье, деревянные гравюры и керамику из всех регионов Азии. Занятны и каталоги по истории костюма: музей разжился огромным собранием костюмов в 1937 году, поглотив Музей искусства костюма, основанный Эйлин Бернстайн и Айрин Левисон. Еще из года в год музей выкладывает в общий доступ оцифрованные изображения работ из своей коллекции: недавно архив пополнился репродукциями 475 тысяч экспонатов.

Свидетельство о смерти Франсиско де Гойи, 21 апреля 1828 года. Музей Прадо, Мадрид

Музей Прадо: энциклопедия институциональной жизни

К своему 200-летию Музей Прадо расщедрился и выложил в сеть более 10 тысяч материалов. Этот архив по праву можно назвать энциклопедией институциональной жизни. Здесь попадаются такие сокровища, как переписка директоров музея за две сотни лет его существования, датированные 1814 годом документы, связанные с проектом создания музея и сохранением институции в годы Гражданской войны, а также информация о том, как создавались выставки и новые пространства в период с 1839 по 2009 год. Историю музея и культурной жизни Испании также можно изучать с помощью аудиогидов и видео. Кроме того, музей опубликовал более 11 тысяч изображений с произведениями из своего собрания: картины Эль Греко, Эстебана Мурильо, Франсиско Сурбарана и Иеронима Босха

МoМА: архив выставок

Информация о временных выставочных проектах нередко растворяется в небытии сразу же после их закрытия: современная медиалогика такова, что событие интересно, пока оно на слуху. Что уж говорить об архивах выставок, прошедших в доцифровую эпоху? Однако сотрудники МоМА потрудились и добросовестно оцифровали материалы всех выставок, которые прошли в музее со дня основания в 1929 году. В результате в сети оказались доступны пресс-релизы, фотографии, арт-буки и другие документы, делающие видимыми выставочный процесс и его эволюцию. За почти 90 лет в архиве музея скопилось более 30 тысяч материалов, организованных на сайте в хронологическом порядке, начиная с самой первой выставки 1929 года «Сезанн, Гоген, Сера, Ван Гог». Среди любопытных проектов — выставка «Арт-образование во время войны» 1943 года, первый показ работ Александра Родченко за пределами СССР в 1971 году и многие другие.

Обложка каталога выставки Solomon R. Guggenheim Collection of Non-Objective Paintings с работой Рудольфа Бауэра «Красный круг» (1930–1932). 1937. Представлено в сетевом архиве Музея Гуггенхайма

Музей Гуггенхайма: книги об искусстве

Паулю Клее, Фрэнсису Бэкону и Густаву Климту. Поделиться своей обширной библиотекой Музей Гуггенхайма впервые решил в 2012 году, когда выложил в открытый доступ 65 каталогов выставок. За ними последовали почти 400 тысяч оцифрованных экспонатов в высоком разрешении и, что самое ценное, более 200 книг по истории искусства XIX–XX веков. Здесь есть работы о Пабло Пикассо , Рое Лихтенштейне и Тосио Иваи, а также каталог одной из первых выставок музея «Коллекция беспредметных картин Соломона Р. Гуггенхайма». Довольно много материалов посвящены Василию Кандинскому

Британский музей: новая реальность

В отличие от большинства институций, которые до сих пор неторопливо оцифровывают свои архивы и переносят их в интернет, Британский музей уже несколько лет как развернул масштабную программу по освоению виртуальной реальности. Коллекция музея сложилась в период колониальной экспансии Британской империи. Сегодня она насчитывает около 13 миллионов экспонатов в диапазоне от древнегреческих барельефов и китайского фарфора до графики Альбрехта Дюрера и Уильяма Блейка . Осмотреть ее за один день едва ли возможно, поэтому виртуальный архив, наверное, единственный способ без спешки познакомиться с одной из самых обширных музейных коллекций в мире. Онлайн-доступ к своему собранию Британский музей открыл в 2015 году. Сориентироваться в нем поможет расширенный поиск, реагирующий на такие параметры, как дата создания и техника исполнения. Помимо публикации материалов из архива в интернете, музей организовывает виртуальные туры с применением технологии Google Street View, а также создает модели экспонатов в формате 3D. Одним из первых в трехмерном воплощении предстал Розеттский камень, с помощью которого в свое время удалось расшифровать древнеегипетские иероглифы.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902. Музей Ван Гога, Амстердам

Музей Ван Гога: французские плакаты

Принты, плакаты и книги довольно редко оказываются в постоянных музейных экспозициях и на выставках, так как требуют специальных условий хранения и экспонирования. Чтобы познакомить зрителей со своей полиграфической коллекцией, руководство музея Ван Гога в Амстердаме опубликовало более 1800 работ французской полиграфии рубежа XIX–XX веков. Изображения разбиты по главам (ар нуво, орнаменты, мотивы природы, японская тема, ночная жизнь) и снабжены комментариями об авторе, стиле и эпохе. Среди них есть работы Анри Тулуз-Лотрека, Поля Синьяка, Пьера Боннара и других художников, создававших плакаты. Виртуальная коллекция постоянно пополняется.

Рейксмузеум: виртуальные выставки и онлайн-галерея для каждого пользователя

Опыт амстердамского Рейксмузеума доказывает, что музей XXI века сам по себе может быть медиа. Онлайн-коллекция Рейксмузеума — одна из крупнейших на платформе Института культуры Google (Google CI). Здесь собрано около 200 тысяч цифровых изображений произведений из собрания музея. На платформе регулярно проходят виртуальные выставки, посвященные Яну Стену , Рембрандту и Вермееру, и появляются подробные мультимедийные материалы об отдельных произведениях. Кроме того, на сайте музея существует проект Rijksstudio, с помощью которого пользователи могут в подробностях изучить такие знаковые полотна, как «Ночной дозор» Рембрандта, и даже создать собственную онлайн-галерею. Рембрандту также посвящен специальный раздел Drawings by Rembrandt. Он был создан в 2017 году к дню рождения художника.

Дворец электричества и Замок воды. Из альбома фоторепродукций видов Всемирной выставки 1900 года в Париже. Около 1900. Музей Карнавале, Париж. Фото: parismuseescollections.paris.fr Музеи Парижа: коллективный архив

Музеи Парижа пришли в интернет коллективно: коллекции художественных институций, которые подчиняются мэрии города, выложены на специальном сайте организации Paris Musées. Сейчас в открытом доступе лежит более миллиона произведений, снабженных подробным описанием и ссылками на библиографические ресурсы. Среди музеев-участников программы — Дом Виктора Гюго , Музей Карнавале, Музей современного искусства города Парижа, Пти Пале и другие. На сайте работает поиск по тематике, географии, имени художника или медиуму, в котором он работал. Так как большая часть экспонатов выставляется довольно редко или вовсе постоянно хранится в запасниках, можно сказать, что сайт Paris Musées предоставляет уникальную возможность с ними ознакомиться. Ежегодно организация пополняет онлайн-архив десятками тысяч оцифрованных произведений.

Музей Гетти: виртуальная библиотека

Основанный американским промышленником Жаном Полом Гетти музей — одна из самых крупных и богатых институций в Калифорнии. В 1980-е годы он так активно скупал на аукционах старых мастеров и античное искусство, что заставил арт-рынок всерьез поволноваться. Осваивать виртуальное пространство музей начал в 2013 году, выложив в сеть около 10 тысяч экспонатов. Тогда же он обзавелся собственной виртуальной библиотекой, богатой иллюстрированными изданиями о европейской живописи, арт-образовании, фотографии и скульптуре. Все книги можно скачать в формате pdf или изучить онлайн.

Рембрандт. Иосиф и жена Потифара, 1634. Гравюра. Библиотека и музей Моргана , Нью-Йорк

Библиотека и музей Моргана: гравюры Рембрандта