Выставки апреля

Память и свет. Японская фотография. 1950–2000

до 13 мая Масао Ямамото.

Футляр пустоты

до 10 июня

Мультимедиа Арт Музей

Две выставки, приуроченные к Году Японии в России, открываются в МАММ. Страна восходящего солнца обогатила историю мировой фотографии такими именами, как Хироси Сугимото, Нобуеси Араки и др. В 1992 году японский издательский дом «Дай Ниппон Принтинг» собрал внушительную коллекцию японской фотографии (начиная с 1950-х годов), которую передал Европейскому дому фотографии в Париже. Сегодня она насчитывает более пятисот единиц хранения, часть которых теперь доступна на выставке в МАММ. Масао Ямамото (р. 1957) прославился серебряно-желатиновыми отпечатками небольшого формата. Его фотографии воспринимаются не как самостоятельные снимки, но как фрагменты, вырванные из более крупного целого. Фотографические «слепки» остановленных мгновений на выставках автор экспонирует словно инсталляции.

Пригов. Москвадва

Центр Гиляровского

до 31 мая Дмитрий Александрович Пригов, московский концептуалист, «герцог Беляевский», Москву любил — с иронией или без нее. На улицах он расклеивал «Обращения к гражданам», водил по столице экскурсии, запечатленные на кинопленку (фильм «Москвадва», 2007), топографию родного Беляева изображал в виде стихограмм. Все перечисленное представлено на выставке вместе с материалами к перформансу «Вознесение», который был задуман в 2007 году с группой «Война», но не был реализован из-за кончины художника.

ДНК театра. Выставка-перформанс к 140-летию ГИТИСа

Московский музей современного искусства на Гоголевском

до 8 апреля

Последние выходные работает выставка, которой главный театральный вуз страны отмечает 140-летие. Куратором и архитектором проекта выступил известный театральный художник Алексей Трегубов . Экспозиция, согласно его замыслу, организована как 12-дневная перформанс-лаборатория, в которой учащиеся восьми факультетов ГИТИСа проводят открытые занятия.

Шон Скалли. Лицом на Восток

Государственный Русский музей, Мраморный дворец

до 9 мая Ретроспективная выставка американского живописца, графика и педагога ирландского происхождения Шона Скалли подготовлена в сотрудничестве с берлинской Kewenig Galerie. Экспозиция дает представление о творческом пути художника, продолжающемся уже полвека, и включает полотна, акварели, пастели и работы в смешанной технике. Мэтр абстрактного искусства искусно оперирует цветом, формой и линией, наделяя немногочисленные выразительные средства метафизическим смыслом.

Джузеппе Пеноне. Идеи из камня — 1372 кг света

до 8 июля

Выставка продолжает ежегодный проект Отдела современного искусства Эрмитажа «Скульптура в Большом дворе». Представитель итальянского движения arte povera Джузеппе Пеноне (р. 1947) темой природы увлекся еще в конце 1960-х. Вновь и вновь обращаясь к своему главному образу и материалу — дереву, художник манипулирует элементами окружающей среды и природными силами, говоря со зрителем на языке камней, парящих в невесомости.