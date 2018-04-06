Выставки недели: выбор «Артгида». Апрель 2018

Память и свет. Японская фотография. 1950–2000 до 13 мая Масао Ямамото. Футляр пустоты до 10 июня Мультимедиа Арт Музей

Две выставки, приуроченные к Году Японии в России, открываются в МАММ. Страна восходящего солнца обогатила историю мировой фотографии такими именами, как Хироси Сугимото, Нобуеси Араки и др. В 1992 году японский издательский дом «Дай Ниппон Принтинг» собрал внушительную коллекцию японской фотографии (начиная с 1950-х годов), которую передал Европейскому дому фотографии в Париже. Сегодня она насчитывает более пятисот единиц хранения, часть которых теперь доступна на выставке в МАММ. Масао Ямамото (р. 1957) прославился серебряно-желатиновыми отпечатками небольшого формата. Его фотографии воспринимаются не как самостоятельные снимки, но как фрагменты, вырванные из более крупного целого. Фотографические «слепки» остановленных мгновений на выставках автор экспонирует словно инсталляции.

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Пригов. Москвадва Центр Гиляровского до 31 мая Дмитрий Александрович Пригов, московский концептуалист, «герцог Беляевский», Москву любил — с иронией или без нее. На улицах он расклеивал «Обращения к гражданам», водил по столице экскурсии, запечатленные на кинопленку (фильм «Москвадва», 2007), топографию родного Беляева изображал в виде стихограмм. Все перечисленное представлено на выставке вместе с материалами к перформансу «Вознесение», который был задуман в 2007 году с группой «Война», но не был реализован из-за кончины художника.

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Courtesy Московский музей современного искусства

ДНК театра. Выставка-перформанс к 140-летию ГИТИСа Московский музей современного искусства на Гоголевском до 8 апреля

Последние выходные работает выставка, которой главный театральный вуз страны отмечает 140-летие. Куратором и архитектором проекта выступил известный театральный художник Алексей Трегубов . Экспозиция, согласно его замыслу, организована как 12-дневная перформанс-лаборатория, в которой учащиеся восьми факультетов ГИТИСа проводят открытые занятия.

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Шон Скалли. Структуры на черном. 1974. Холст, акрил. © Sean Scully

Шон Скалли. Лицом на Восток Государственный Русский музей, Мраморный дворец до 9 мая Ретроспективная выставка американского живописца, графика и педагога ирландского происхождения Шона Скалли подготовлена в сотрудничестве с берлинской Kewenig Galerie. Экспозиция дает представление о творческом пути художника, продолжающемся уже полвека, и включает полотна, акварели, пастели и работы в смешанной технике. Мэтр абстрактного искусства искусно оперирует цветом, формой и линией, наделяя немногочисленные выразительные средства метафизическим смыслом.

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Джузеппе Пеноне. Идеи из камня — 1372 кг света. 2018. Courtesy Государственный Эрмитаж

Джузеппе Пеноне. Идеи из камня — 1372 кг света Государственный Эрмитаж до 8 июля

Выставка продолжает ежегодный проект Отдела современного искусства Эрмитажа «Скульптура в Большом дворе». Представитель итальянского движения arte povera Джузеппе Пеноне (р. 1947) темой природы увлекся еще в конце 1960-х. Вновь и вновь обращаясь к своему главному образу и материалу — дереву, художник манипулирует элементами окружающей среды и природными силами, говоря со зрителем на языке камней, парящих в невесомости.

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