Самые интересные события Москвы с 6 по 8 апреля

На этих выходных мы советуем обратить особенное внимание на документальные фотовыставки — во многом они противоположны: с одной стороны, закрытая и очень традиционная Япония, с другой — уличная фотография самых эксцентричных районов Нью-Йорка. Также в нашем традиционном выходном гиде: два концерта петербургских групп, фестиваль комиксов и спектакль, поставленный Антоном Адасинским и Чулпан Хаматовой в главной роли.

Мэри ищет волшебный цветок

Мультфильм от ученика Хаяо Миядзаки — Хиромасы Енэбаяси рассказывает историю о девочке Мэри, которая живет в глубинке и однажды находит в лесу необычный цветок, открывающий ей путь в местный Хогвартс. В 2015 году режиссёр ушел со студии Ghibli и основал свою. А с таким мастером — картина будет, как минимум, очень любопытна. «Мэри ищет волшебный цветок» — экранизация романа британской писательницы Мэри Стюарт, известной по трилогии «Жизнь Мерлина». Смотрите в кинотеатрах Москвы.

Память и свет. Японская фотография. 1950–2000

В Мультимедиа Арт музее, в пятницу, 6 апреля открывается выставка «Память и свет. Японская фотография. 1950–2000». В МААМ зрителям представят часть японской коллекции Европейского дома фотографии (всего она насчитывает более чем 500 работ). В экспозицию вошли представители японской послевоенной фотографии, с конца 1950 годов и до начала 2000-годов. Среди имен: Нобуёси Араки, Хиро, Масахиса Фукасэ, Сэйити Фуруя, Хироси Сугимото. Особенно стоит обратить внимание на выставку фотоинсталяций Масао Ямамото под названием «Футляр пустоты» — их часто сравнивают с хокку. Стоимость входного билета — 500 рублей.

Концерт группы «Аффинаж»

Петербургская группа «Аффинаж» умело объединяет элементы городского романса и западноевропейского дарк-фолка. Песни эти нарочито не модные, скорее эдакий разговор по душам, частные переживания, не для критиков, а для души. Группа стала известна совсем недавно, в прошлом году попав в хит-парад «Нашего радио». На концерте «Аффинаж» представит песни с последнего альбома «Сделай море». Мероприятие состоится в воскресенье, 8 апреля, в главклубе Green Concert, в 20:00. Стоимость входного билета от 1100 рублей.

Концерт группы «Электрофорез»

Еще один питерский коллектив — дуэт «Электрофорез», делающий музыку в стиле дарквейв. Это одновременно и Агата Кристи и Otto Dix — смесь мрачноватой лирики, пружиностого электробита и синтезаторного грува. Недавно группа выпустила новый альбом, и новый клип под названием «1905», который презентуют на концерте. Сам концерт пройдет в пространстве Aglomerat, начало в 19:00. Стоимость входного билета — от 600 рублей.

Комикс-андеграунд-2018

“Комикс андеграунд” — выставка авторских малотиражных комиксов, которая проходит в рамках фестиваля «КомМиссия» в пространстве «Спейс» дизайн-завода «Флакон». Среди участников — художники из России, Франции, Швеции и Финляндии. В субботу, 7 апреля, на площадке выступят инди-группы, а в воскресенье, 8 апреля, будут организованы мастер-классы, встречи с авторами и кинопоказы. Оба дня работает ярмарка комиксов и фэнзинов. Вход свободный.

Спектакль о Осипе Мандельштаме — это часть большого проекта «Гоголь-центра», посвященного поэтам Серебряного века. Режиссер постановки — создатель театра Derevo, авангардист и мастер зрелищного пластического театра Антон Адасинский. В главной роли — Чулпан Хаматова. Спектакль состоится в пятницу, 6 апреля, в 20:00. Стоимость билетов — от 500 рублей.

Выставка Modernist Documentary: фотография Леона Левинстайна