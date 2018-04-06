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В выставочном центре «Балтик-Экспо» открылись две выставки
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В выставочном центре «Балтик-Экспо» открылись две выставки 

Вести Калининград 51 минуту назад
Фото: Вести Калининград
В «Балтик-Экспо» две новых выставки. «Янтарь Балтики 2018» и «Янтур». На первой ювелирные украшения и косметика из главного бренда Калининградской области. На второй — туристический потенциал региона и заманчивые предложения досуга за его пределами.
Мастера обработки балтийского самоцвета не перестают удивлять. И выставка Янтарь Балтики-2018, которая сегодня открылась на острове в выставочном центре «Балтик-Экспо», тому подтверждение. Абсолютные новинки практически живые ювелирные изделия. Янтарь в них обрамлен в геометрические фигуры. Нестареющая классика — крупные монолитные самоцветы в виде кулонов. Специально к чемпионату мира футбольный мяч в янтарном исполнении. Панацея от боли в суставах, остеохондроза, артроза янтарное масло. В планах мастеров расширят спектр производства янтаря. Эту инициативу поддерживает и региональное правительство.
«Мы будем развивать переработку янтаря, до 80 процентов янтаря до 2015 года будет перерабатываться на территории Калининградской области. Мы реально надеемся, что Калининград станет Янтарной столицей мира», — сказал министр промышленности Калининградской области Дмитрий Кусков.
Тут же, в 19-й раз открылась и выставка «Янтур». Уникальное предложение этого года — дистанционный туризм и отлаженная связь с фирмами столицы. Они предлагают отдых на Кубе. Местные туроператоры зазывают на курорты на Турчанские теплицы в Словакию.
«Янтарная выставка приглашает всех гостей и жителей города, вы сможете увидеть в одном месте практически всех производителей янтарной отрасли, сможете увидеть наши туристические компании, которые приготовят для вас шикарные продукты», — рассказал генеральный директор выставочного центра «Балтик-Экспо» Пётр Гриценко
Выставки будут работать до субботы, 7 апреля, включительно.
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