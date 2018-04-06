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Губкинский университет представил выставку «Нефть. Газ. Энерго-2018» в Оренбурге
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Губкинский университет представил выставку «Нефть. Газ. Энерго-2018» в Оренбурге 

Вестник района Гагаринский 32 минуты назад
Фото: Вестник района Гагаринский
XV специализированная выставка «Нефть. Газ. Энерго-2018» прошла в оренбургском филиале Губкинского университета. 60 предприятий из 20 регионов РФ приняли участие в мероприятии.
Деловая программа выставки «Нефть. Газ. Энерго», в частности, была представлена докладом «Актуальные вопросы рационального природопользования в нефтегазовом производстве» заведующего отделением химической технологии, переработки нефти, газа и экологии, к.х.н. Сергей Безрядина и работами других ученых.
За три дня работы с экспозицией стенда Губкинского университета ознакомились более тысячи человек.
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