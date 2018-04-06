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Музей Метрополитен возвращает древности, незаконно вывезенные из Индии и Непала
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Музей Метрополитен возвращает древности, незаконно вывезенные из Индии и Непала 

АртГид 2 часа назад
Фото: АртГид
В Индию вернется статуя богини Дурги, вывезенная из храма Шивы в Байджнатхе (Северная Индия). В Метрополитен статуя попала в 2015 году в качестве подарка от спонсора. В 2017 году сотрудники музея нашли изображение статуи в одной из книг и связались с Археологической службой Индии. В Непал будут возвращены два экспоната: каменная стела XII века (Шива и Парвати) и Стоящий Будда X века. Эти экспонаты также появились в музее в качестве даров. Впоследствии они были идентифицированы по книге «Украденный образ Непала», после чего музей связался с непальскими властями. Скульптуры будут возвращены в Индию и Непал уже в текущем году. Генеральный консул Непала выразил надежду, что «этот шаг станет препятствием для незаконной торговли археологическими и историческими артефактами».
Источник: artnet
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