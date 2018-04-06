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Художница Марина Абрамович пропустит через себя миллион вольт
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Художница Марина Абрамович пропустит через себя миллион вольт 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Wonderzine
71-летняя художница сербского происхождения Марина Абрамович планирует в Лондоне очередной опасный перформанс. Она намерена принести в Королевскую академию художеств электрошокер и пропустить через себя разряд в один миллион вольт, сообщает Dazed.
Художница собирается «наэлектризовать себя до предела», а затем погасить свечу с дистанции в один метр, указав на нее пальцем.
Также Абрамович собирается сооружить в центре зала композицию из стеклянных слез и манекена, форма которого будет повторять силуэт тела «бабушки перформанса». По замыслу артистки, из куклы размером с человека должна будет сочиться кровь.
Абрамович говорит, что такой художественный акт требует тщательной подготовки. Он запланирован на 2020 год.
Это далеко не первый экстремальный проект художницы. В 1970-х годах во время перформансов она позволяла зрителям творить с собой что угодно с помощью 72 инструментов. Среди них были ножницы, топор и заряженный пистолет.
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