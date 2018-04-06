Марина Абрамович станет живой электрической батарейкой 

Стали известны подробности нового экстремального перформанса, который Марина Абрамович готовит для своей персональной выставки в Королевской академии художеств в 2020 году, причем Марина будет первой женщиной, представленной в основных галереях Академии за всю ее 250-летнюю историю. Итак, Марина собирается пропустить сквозь себя электрический разряд в миллион вольт. Над осуществлением этого плана Абрамович работает совместно со студией Factum Arte. В перформансе будет использоваться эффект Кирлиана («Кирлиановая аура»), коронный барьерный разряд, наблюдаемый на биологических объектах. Если в процессе перформанса удастся сделать из Марины «живую батарейку», заряженную до миллиона вольт, то она движением своих пальцев, используя напряженность электрического поля и ионизацию, сможет погасить свечу, расположенную в метре от нее.
Источник: Times