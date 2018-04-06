Панорамные виртуальные туры по экспозициям Музея Победы стали доступны на картах Google

В рамках развития мультимедийного проекта «виртуальный музей» залы и выставки Центрального музея Великой Отечественной войны (Музей Победы) на Поклонной горе стали доступны на мировых картах Google . Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Цифровые технологии открыли перед музеями фантастические возможности — создается, по сути, новая культурная реальность в виртуальной среде. Музей Победы уже освоился в рунете, предлагая просветительские и интерактивные проекты, платформы в соцсетях и многое другое. Теперь мультимедийные форматы путешествий по музейным залам есть на картах Google, а это значит, что не только наши коллекции и исторические документы, но и правда о Великой Отечественной войне стали доступнее и ближе людям во всем мире», — приводятся в сообщении слова директора Музея Победы Александра Школьника

Уточняется, что панорамные виртуальные туры по экспозициям размещены на Google maps, которые встроены во все мобильные устройства на любых операционных системах. Таким образом, владелец даже самого простого смартфона или планшета в любой точке мира, где есть интернет, может свободно совершить прогулку по Музею Победы в Москве.

«Для иностранных туристов — это основной источник информации о музее на Поклонной горе. Только за один месяц количество просмотров в Google превысило 22 тыс., а сама экспозиция получила сотни благодарных отзывов и находится в «топ» запросов и просмотров по музею. В настоящее время в Google доступны более 200 виртуальных панорам. Однако процесс цифровизации будет продолжаться, выводя в мировое информационное пространство все новые экспозиции и музейные экспонаты», — отметили в пресс-службе.