Обзор наиболее ярких мероприятий учреждений культуры в выходные 7 — 8 апреля

Музеи и выставочные залы

7 апреля в 15:00 в рамках фестиваля «Гоголевская весна», в музыкально-театральной гостиной Дома Гоголя состоится концерт студентов Музыкального училища РАМ имени Гнесиных «Музыка струн». Гости вечера услышат звучание струнных инструментов: арфы, скрипки, альта и виолончели. В исполнении студентов отдела струнных инструментов прозвучат произведения: «Ноктюрн» Джона Фильда, «Экспромт» Рейнгольда Глиэра и многие другие. Вход свободный.

7 апреля галерея «Загорье» приглашает на занятие по созданию игр в Scratch. На курсах, основанных на платформе языка программирования Scratch, дети создают 2D игры и анимации. Во время занятий дети смогут узнать, что представляет собой 3D движок изнутри, изучат подходы к созданию подобного движка, который необходим для 3D программирования. Начало в 16:30. Стоимость 1500 рублей.

В галерее «Нагорная» 8 апреля пройдет перформанс «Синтез музыки, хореографии и живописи». «Пластика звука» по проекту Евгения Ципулина «Абстракция: жизнь и свобода»: музыка, которая станет видимой и оживет в пластическом спектакле (в исполнении артистов московских драматических театров и студентов факультета хореографии Института Современного Искусства) и живописи. В программе прозвучит творчество современных поэтов и хореографов на музыку Анны Пак и других молодых авторов. Начало в 18:00. Стоимость 100 рублей, льготный — 50 рублей.

8 апреля в 17:00 Дом-музей Марины Цветаевой принимает у себя школу-театр «Art in Soul». Вниманию публики будет представлен спектакль по цветаевской пьесе «Каменный ангел». Это спектакль о любви божественной и любви земной. В этой музыкально-пластической истории неодушевленные предметы будут сыграны актерами. Каждую картину предвосхищает и заканчивает танец, являясь ее прологом и эпилогом. Стоимость билета 200 рублей.

В музее-усадьбе «Люблино» 8 апреля пройдет концерт квартета камерного оркестра «STUDIUM». В музыкальном багаже оркестра обширный и универсальный репертуар: шедевры мастеров Эпохи Барокко, произведения великих композиторов классического периода, инструментальные жемчужины знаменитых романтиков и импрессионистов и многое другое. Начало в 16:00. Стоимость билета 350 рублей.

7 и 8 апреля в Доме Гоголя пройдет выставка живописных работ «Сказки об Италии». Работы художника Владимира Васильева — художника-акварелиста — всегда эмоциональны, искренность художественного высказывания такова, что для зрителя очевиден момент авторского восхищения сюжетом. Время: 12:00. Стоимость 150 рублей, льготный — 100 рублей.

На выставке «Пасхальный звон», которая будет проходить с 7 апреля по 5 мая в картинной галерее Народного художника СССР А. Шилова , зрители познакомятся с темой в творчестве народного художника Александра Шилова, посвященной образам представителей православного духовенства. Стоимость билета 200 рублей, льготный — 80 рублей.

Парки культуры и отдыха

8 апреля во всех московских парках будет проходить празднование Пасхи. Горожане смогут принять участие в мастер-классах и квестах, увидеть выступления артистов театра и кино и многое другое. Подробнее о мероприятиях по ссылке.

В выставочном павильоне Измайловского парка «Арт-парк» 7 апреля для посетителей парка откроется выставка арт-проекта «Лука». В экспозиции представлены живопись, графика и скульптура. Участники арт-группы: Николай Крутов , Павел Елфимов и Дмитрий Попов — признанный мастер и два молодых художника. Время: 12:00. Вход свободный.

В парке Олимпийской деревни 7 апреля пройдет турнир по армрестлингу «Защитники». После турнира пройдут открытые мастер-классы для всех желающих по борьбе на руках. Параллельно с этим будет проходить анимационная программа. Завершится все праздничной дискотекой. Начало в 12:00. Участие бесплатное.

8 апреля парк «Зарядье» приглашает на песочное шоу — мастер-класс в Лектории Заповедного посольства. На мастер-классе посетители попробуют себя в рисовании песком, узнают секреты профессионального художника. На второй части художник и посетители вместе создадут историю и покажут свое песочное шоу. Начало в 13:00. Участие в мастер-классе бесплатное.

Школы искусств

7 апреля во Дворце творчества детей и молодежи «Преображенский» Учебный театр-студия «Маски» представляет спектакль в жанре клоунады — «Маски». Спектакль создан по идеям и задумкам артистов. Ребята сами придумывали и создавали образы своих персонажей. Спектакль «Маски» — это цикл небольших историй, рассказанных гастролирующими артистами на неизвестном полустанке небольшого провинциального городка. Героями этих историй являются предметы, которые ребята оживили при помощи пластики, музыки и театрального грима. Начало в 12:30. Вход свободный.

Библиотеки и культурные центры

8 апреля в 18:00 в Культурном центре «ЗИЛ» состоится спектакль «Сказка сказок Андерсена» драматического театра им. Штейна. Постановка серии коротких сказок Ханса Кристиана Андерсена , никогда не имевших сценического воплощения. Юные актеры, проживая истории самых простых персонажей, погружаются в магию и философию великого датского писателя. Стоимость билета 400 рублей. Приобрести билет можно на сайте учреждения.

Кинотеатры

7 и 8 апреля в сети кинотеатров Москино пройдет показ лучших зарубежных театральных постановок:

7 апреля, 15:30, Вымпел, «National Theatre: Гамлет: Камбербэтч» 8 апреля, 16:00, Спутник, «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» 8 апреля, 15:00, Юность, «The National Theatre: Варьете»

Стоимость 600 рублей. Билеты можно приобрести по ссылке.

В апрельской программе «Москино детям» будет показана программа Суздальского фестиваля мультфильмов:

Программа 0+ 7 апреля, 10:30, Искра 8 апреля, 10:30, Искра 8 апреля, 10:30, Вымпел

Программа 6+ 8 апреля, 11:00, Полет

Программа 12+ 8 апреля, 15:00, Спутник

«Большое космическое путешествие» 7 апреля, 10:00, Полет

«На златом крыльце сидели» 7 апреля, 12:00, Искра

«Белый Бим Черное Ухо» 8 апреля, 11:00, Молодежный

Встреча с режиссером-мультипликатором Натальей Варламовой 8 апреля, 14:00, Березка

Подробности по программе и регистрация на сеансы по ссылке.