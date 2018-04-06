Музеи и выставочные залы
7 апреля в 15:00 в рамках фестиваля «Гоголевская весна», в музыкально-театральной гостиной Дома Гоголя состоится концерт студентов Музыкального училища РАМ имени Гнесиных «Музыка струн». Гости вечера услышат звучание струнных инструментов: арфы, скрипки, альта и виолончели. В исполнении студентов отдела струнных инструментов прозвучат произведения: «Ноктюрн» Джона Фильда, «Экспромт» Рейнгольда Глиэра и многие другие. Вход свободный.
7 апреля галерея «Загорье» приглашает на занятие по созданию игр в Scratch. На курсах, основанных на платформе языка программирования Scratch, дети создают 2D игры и анимации. Во время занятий дети смогут узнать, что представляет собой 3D движок изнутри, изучат подходы к созданию подобного движка, который необходим для 3D программирования. Начало в 16:30. Стоимость 1500 рублей.
В галерее «Нагорная» 8 апреля пройдет перформанс «Синтез музыки, хореографии и живописи». «Пластика звука» по проекту Евгения Ципулина «Абстракция: жизнь и свобода»: музыка, которая станет видимой и оживет в пластическом спектакле (в исполнении артистов московских драматических театров и студентов факультета хореографии Института Современного Искусства) и живописи. В программе прозвучит творчество современных поэтов и хореографов на музыку Анны Пак и других молодых авторов. Начало в 18:00. Стоимость 100 рублей, льготный — 50 рублей.
8 апреля в 17:00 Дом-музей Марины Цветаевой принимает у себя школу-театр «Art in Soul». Вниманию публики будет представлен спектакль по цветаевской пьесе «Каменный ангел». Это спектакль о любви божественной и любви земной. В этой музыкально-пластической истории неодушевленные предметы будут сыграны актерами. Каждую картину предвосхищает и заканчивает танец, являясь ее прологом и эпилогом. Стоимость билета 200 рублей.
В музее-усадьбе «Люблино» 8 апреля пройдет концерт квартета камерного оркестра «STUDIUM». В музыкальном багаже оркестра обширный и универсальный репертуар: шедевры мастеров Эпохи Барокко, произведения великих композиторов классического периода, инструментальные жемчужины знаменитых романтиков и импрессионистов и многое другое. Начало в 16:00. Стоимость билета 350 рублей.
7 и 8 апреля в Доме Гоголя пройдет выставка живописных работ «Сказки об Италии». Работы художника Владимира Васильева — художника-акварелиста — всегда эмоциональны, искренность художественного высказывания такова, что для зрителя очевиден момент авторского восхищения сюжетом. Время: 12:00. Стоимость 150 рублей, льготный — 100 рублей.
На выставке «Пасхальный звон», которая будет проходить с 7 апреля по 5 мая в картинной галерее Народного художника СССР А. Шилова, зрители познакомятся с темой в творчестве народного художника Александра Шилова, посвященной образам представителей православного духовенства. Стоимость билета 200 рублей, льготный — 80 рублей.
Парки культуры и отдыха
8 апреля во всех московских парках будет проходить празднование Пасхи. Горожане смогут принять участие в мастер-классах и квестах, увидеть выступления артистов театра и кино и многое другое. Подробнее о мероприятиях по ссылке.
В выставочном павильоне Измайловского парка «Арт-парк» 7 апреля для посетителей парка откроется выставка арт-проекта «Лука». В экспозиции представлены живопись, графика и скульптура. Участники арт-группы: Николай Крутов, Павел Елфимов и Дмитрий Попов — признанный мастер и два молодых художника. Время: 12:00. Вход свободный.
В парке Олимпийской деревни 7 апреля пройдет турнир по армрестлингу «Защитники». После турнира пройдут открытые мастер-классы для всех желающих по борьбе на руках. Параллельно с этим будет проходить анимационная программа. Завершится все праздничной дискотекой. Начало в 12:00. Участие бесплатное.
8 апреля парк «Зарядье» приглашает на песочное шоу — мастер-класс в Лектории Заповедного посольства. На мастер-классе посетители попробуют себя в рисовании песком, узнают секреты профессионального художника. На второй части художник и посетители вместе создадут историю и покажут свое песочное шоу. Начало в 13:00. Участие в мастер-классе бесплатное.
Школы искусств
7 апреля во Дворце творчества детей и молодежи «Преображенский» Учебный театр-студия «Маски» представляет спектакль в жанре клоунады — «Маски». Спектакль создан по идеям и задумкам артистов. Ребята сами придумывали и создавали образы своих персонажей. Спектакль «Маски» — это цикл небольших историй, рассказанных гастролирующими артистами на неизвестном полустанке небольшого провинциального городка. Героями этих историй являются предметы, которые ребята оживили при помощи пластики, музыки и театрального грима. Начало в 12:30. Вход свободный.
Библиотеки и культурные центры
8 апреля в 18:00 в Культурном центре «ЗИЛ» состоится спектакль «Сказка сказок Андерсена» драматического театра им. Штейна. Постановка серии коротких сказок Ханса Кристиана Андерсена, никогда не имевших сценического воплощения. Юные актеры, проживая истории самых простых персонажей, погружаются в магию и философию великого датского писателя. Стоимость билета 400 рублей. Приобрести билет можно на сайте учреждения.
Кинотеатры
7 и 8 апреля в сети кинотеатров Москино пройдет показ лучших зарубежных театральных постановок:
7 апреля, 15:30, Вымпел, «National Theatre: Гамлет: Камбербэтч» 8 апреля, 16:00, Спутник, «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» 8 апреля, 15:00, Юность, «The National Theatre: Варьете»
Стоимость 600 рублей. Билеты можно приобрести по ссылке.
В апрельской программе «Москино детям» будет показана программа Суздальского фестиваля мультфильмов:
Программа 0+ 7 апреля, 10:30, Искра 8 апреля, 10:30, Искра 8 апреля, 10:30, Вымпел
Программа 6+ 8 апреля, 11:00, Полет
Программа 12+ 8 апреля, 15:00, Спутник
«Большое космическое путешествие» 7 апреля, 10:00, Полет
«На златом крыльце сидели» 7 апреля, 12:00, Искра
«Белый Бим Черное Ухо» 8 апреля, 11:00, Молодежный
Встреча с режиссером-мультипликатором Натальей Варламовой 8 апреля, 14:00, Березка
Подробности по программе и регистрация на сеансы по ссылке.