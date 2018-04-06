О чем напоминает белорусский музей мэтра Парижской школы

Имена Хаима Сутина , Шраги Царфина, как Марка Шагала Осипа Цадкина , сегодня стали не только энциклопедией культурного наследия, они содействуют и развитию культурного туризма в Беларуси. Таково творческое кредо Аллы Лавринович, директора Центра творчества детей и молодежи небольшого городского поселка Смиловичи в Минской области, где разместился уникальный музей «Пространство Сутина». И в доказательство своей правоты Алла рассказывает о встречах с гостями, которые приезжают в «Пространство Сутина» самостоятельно, не прибегая к помощи туристических агентств.

Сутин, напомнила она, родился 125 лет назад, в январе 1893 года в захолустном местечке Смиловичи. Он был десятым ребенком в семье местного не то портного, не то синагогального служки. Но в чем сегодня ни у кого нет сомнений, смысл его появления на свет был предопределен новыми откровениями живописного искусства.

Писатель Илья Эренбург в книге воспоминаний «Люди. Годы. Жизнь», описывая завсегдатаев знаменитого кафе «Ротонда», вспоминал, что у Сутина «были глаза затравленного зверя, может быть, от голода. Никто на него не обращал внимания. Можно ли было себе представить, что о работах этого тщедушного подростка, уроженца белорусского местечка Смиловичи, будут мечтать музеи всего мира?».

По словам директора Центра, на базе которого в 2008 году и был открыт музей «Пространство Сутина», сегодня гости часто приезжают не с пустыми руками. На его десятилетний юбилей, который отметили в минувшем феврале, представители дипломатического ведомства подарили ценные каталоги, посвященные творчеству не только Хаима Сутина, но и других художников Парижской школы.

Хранятся в музее и экспонаты, напоминающие о знаменитых коллегах и друзьях художника: Пикассо, Модильяни. Кстати, именно Амедео Модильяни, которого с Сутиным познакомил еще один белорусский творческий гений — Осип Цадкин, чуть ли не первым оценил выдающиеся способности самородка из поселка Смиловичи. Когда собиратель картин и поэт Леопольд Зборовский упрашивал и без того больного Моди (как его называли друзья) не убивать себя алкоголем и наркотиками, художник в сердцах обронил: «Ты не грусти, когда меня не станет, я оставлю тебе гениального художника Сутина».

Позже, в 1923 году, Париж навестил американский ценитель современного искусства Альберт Барнс . Его тоже потрясли холсты мастера. Он купил 75 картин, заплатив за них внушительную по тем временам сумму — 20 тысяч франков. Для Сутина, не всегда имевшего, по воспоминаниям современников, в кармане больше одного франка, это было запредельное состояние. С легкой руки Барнса на работы Сутина стали обращать внимание учредители выставок и коллекционеры. Их стали не только выставлять в музеях мира, но и приобретать по баснословной цене.

А вот в последний путь художника, согласно одной из сохранившихся легенд, провожал у гроба все тот же бессмертный испанско-французский автор «Герники». Правда, сам Пикассо, учитывая, что шел 1943 год — время фашистской оккупации Франции, документальных записей об этом событии не оставил.

Зато множество ценных свидетельств и артефактов подарили музею и местные жители. Бросается в глаза, например, фотоаппарат начала XX века, который символизирует то далекое время, когда Сутин подрабатывал ретушером у фотографа. Есть в экспозиции и подаренная старая швейная машинка. Она отсылает к той странице в биографии мастера, которая напоминает о портняжных трудах его отца. А самый ценный экспонат, по мнению Лавринович, фрагмент Торы — в христианских переводах «Пятикнижие Моисеево», в которое включены первые пять книг Ветхого завета.

Ежегодное количество посетителей музея «Пространство Сутина» превышает две тысячи человек. Достичь таких показателей, признается директор, удалось благодаря кропотливой работе и помощи небезразличных людей. Когда поняли, вспоминает она, что для раскрутки Центра необходима информационная поддержка, «создали сайт музея на русском и английском языках с указанием его расположения». И были правы: число посетителей из России и европейских стран значительно возросло.

Параллельно администрация музея приступила к исследовательской работе в сотрудничестве национальными центрами. Большую помощь, по словам Лавринович, оказал местной экспозиции художественный музей Беларуси и бескорыстная поддержка музея племянницей Сутина. За прошедшее десятилетие многое удалось восстановить местным следопытам. Благодаря кругу единомышленников они открыли еще один зал, в котором представлен белорусский живописец Парижской школы Шрага Царфин.

Два года назад, сообщила Алла, на базе поселкового Центра творчества детей и молодежи в Смиловичи открылся детский арт-центр «Улей», созданный по инициативе Белгазпромбанка и при участии художественного музея РБ. Одаренных детей в Центре хоть отбавляй, с улыбкой признается директор. «В 2016-2017 годах у нас было не менее 20 дипломантов в год. А в этом году их количество впечатляет: за небольшой отрезок времени воспитанники арт-центра „Улей“ удостоены уже 45 дипломами».

Музей и художественное образование детей — процессы взаимосвязанные, убеждена сподвижник белорусских талантов. По ее образному выражению, «они идут бок о бок». Школьникам, по ее мнению, очень интересна манера Сутина. И добавляет: «Они чувствуют каждый его мазок, каждую картинку и пытаются передать эти ощущения в своих первых работах».

Музей регулярно проводит мастер-классы с известными художниками, искусствоведами, которые «в один голос признают, что художественный уровень и мастерство подростков постоянно растет», — с гордостью поделилась итогами творческой работы директор детского Центра творчества на малой родине знаменитых мастеров Парижской школы.