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Завораживающий мир: как выглядит подводный музей
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Завораживающий мир: как выглядит подводный музей 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
Только в специальном снаряжении можно увидеть завораживающий и таинственный музей скульптур. Подводные скульптуры женщин и мужчин, детей и стариков, машин, предметов быта, навсегда застыли в тишине под толщей воды, сообщает Sputnik Азербайджан.
Проект основан Робертом Диасом Абрахамом, бывшим президентом Национальной морской ассоциации Канкуна и директором Национального морского парка Хайме Гонсалесом Кано.
Автором большинства скульптур является британский художник и скульптур Джейсон Тэйлор, который начал работу над его созданием еще в 2009 году.
Сейчас музей насчитывает около 500 скульптур. Подводные скульптуры также выполняют функцию искусственного рифа и помогают сохранить природные кораллы.
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