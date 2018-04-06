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Чернокожий или женщина? Каким бога видят художники
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Чернокожий или женщина? Каким бога видят художники 

Мир24 2 часа назад
Миллионы верующих 8 апреля отмечают главный православный праздник Пасху и вспоминают чудесное воскресение Иисуса Христа. Это событие, равно как и сам образ Христа, нашло отражение в искусстве. Бог у каждого мастера выглядит по-разному: он может стать и чернокожим, и женщиной. Каким еще бога видят деятели искусства? Расскажем в программе «Культ//Туризм» 8 апреля в 8:20 на телеканале «МИР».
Также постараемся заглянуть в голову к творцам на выставке «ДНК театра» и узнать, как создается лицедейство, выясним, чем похожи, кроме внешних черт, народная артистка России Ольга Дроздова и Ума Турман и за что зрители критикуют новые серии легендарного «Простоквашино». Не пропустите!
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