Чернокожий или женщина? Каким бога видят художники 

Миллионы верующих 8 апреля отмечают главный православный праздник Пасху и вспоминают чудесное воскресение Иисуса Христа. Это событие, равно как и сам образ Христа, нашло отражение в искусстве. Бог у каждого мастера выглядит по-разному: он может стать и чернокожим, и женщиной. Каким еще бога видят деятели искусства? Расскажем в программе «Культ//Туризм» 8 апреля в 8:20 на телеканале «МИР».
Также постараемся заглянуть в голову к творцам на выставке «ДНК театра» и узнать, как создается лицедейство, выясним, чем похожи, кроме внешних черт, народная артистка России Ольга Дроздова и Ума Турман и за что зрители критикуют новые серии легендарного «Простоквашино». Не пропустите!
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