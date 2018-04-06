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В музее Вадима Сидура открылась выставка «Облако неведомых»
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В музее Вадима Сидура открылась выставка «Облако неведомых» 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Выставка художника из Петербурга, преподавателя Школы фотографии и мультимедиа им. Родченко Романа Минаева продлится до 13 мая.
Экспозиция представлена в формате воображаемого мобильного приложения. С его помощью любой посетитель выставки может стать участником художественного процесса и оптимизировать его результат. Это поможет зрителю найти себе применение в этом проекте и стать его креативным агентом. Как заявил сам Роман Минаев, «Облако неведомых» устроено по принципу «экономики взаимопомощи», как приложения AirBnb или Uber. Любители искусства подобного рода могут насладиться зрелищем до 13 мая.
Адрес музея Вадима Сидура: улица Новогиреевская, дом 37А (в шаговой доступности от метро «Перово»).
Телефон: 8 (495) 918-51-81, 8 (495) 918-51-82.
Фото — Музей Вадима Сидура.
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