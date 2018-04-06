5 визуалов, которые меняют наше видение мира

35 до 35 Второй год подряд в мартовском номере мы представляем рейтинг новых лиц городского истеблишмента — «35 до 35». Вы уже узнали о молодых урбанистах, идеологах, революционерах и чемпионах Петербурга. В новом выпуске — пятеро визуалов, навсегда изменившие наше восприятие эстетики: в искусстве, дизайне, моде и балете.

Юлдус Бахтиозина

Марины Абрамович, Художник, 31 год Uldus — главная арт + фэшн художница города, страны, а может, и мира. Но яркая форма в ее случае дополняется глубоким содержанием, а серьезные гендерные и межэтнические проблемы, которые поднимает Бахтиозина, оказываются сегодня более понятны зрителям за пределами России. Vogue Italia назвал ее фотографом года, уже второй раз она выступила на конференции TED, где стала первым русским спикером. Единственным художником из нашей страны она оказалась и на групповой выставке #TheArtistKnight под кураторством Джоанны де Вос и с участием Яна Фабра Дэмиена Херста и Йоко Оно, которая сейчас проходит в бельгийском Остенде. В родном Петербурге Юлдус открыла выставку «Сотворенная жизнь» в галерее Anna Nova, а для «Собака.ru» создала первую в истории журнала обложку-автопортрет.

Лена Шейдлина

Арт-фотограф, блогер, 23 года

Кумир миллениалов создала собственную космическую реальность, в которой с радостью поселился бы Илон Маск — а он о Лене скоро узнает, не сомневаемся. Ее уже фолловят Skrillex — один из топ 10 диджеев по версии Forbes , суперпопулярная певица и актриса Майли Сайрус , эпатажный художник Тревор Браун и еще три миллиона человек. В свой мир Лена изящно вписывает рекламные кампании, а этим летом впустила в него поклонников и подписчиков, устроив иммерсивную выставку «Вселенная Шейдлина», на которой каждый смог сфотографироваться лежа в стальных огурцах или забраться в автомат с игрушками, а Лена в день открытия получила предложение руки и сердца от бойфренда и лучшего арт-компаньона Жени.

Хореограф, 25 лет В репертуаре Мариинского театра уже сейчас четыре балета Максима (сам он, как и прежде, танцует на этой сцене), «Дивертисментом короля» в его постановке с участием Дианы Вишневой импресарио Сергей Данилян отмечал в Монте-Карло юбилей своей компании Ardani Artists, а 11 мая в Балете Атланты состоится американский дебют Петрова — всемирная премьера его балета Concerto Armonico на музыку концерта Александра Черепнина для губной гармошки и симфонического оркестра.

Покрас Лампас

Художник, 26 лет Культовый каллиграф поколения миллениалов продолжает победоносное шествие по миру под флагом псевдоэтнических шрифтов. За последний год он показал персональную выставку в Гонконге, расписал крышу Дворца итальянской цивилизации для Fendi, устроил перформансы для Saint Laurent и Ralph Lauren, выпустил собственную линию одежды и коллаборации с Reebok и Levi’s. В следующем году Покрас обещает делать больше публичных проектов в России, готовит масштабную выставку в Лос-Анджелесе и планирует представить манифест каллиграфутуризма.