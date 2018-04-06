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Новосибирский бизнесмен показал личную коллекцию картин стоимостью в миллион долларов
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Новосибирский бизнесмен показал личную коллекцию картин стоимостью в миллион долларов 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 6 апреля, в художественном музее открылась выставка картин из частной коллекции бизнесмена Андрея Ковалёва.
«Коллекционированием занимаюсь более 12 лет. Изначально коллекционировал фарфор, иконы. Но потом более стала интересна живопись. Начиналась моя коллекция с европейских мастеров. Потом я переориентировался на Алтай. Сейчас стало тесно и там — собрали основных алтайских художников. Начинаем выходить на сибирских», — рассказал Андрей Ковалёв и добавил, что всего у него около 500 картин. Ковалёв отметил также, что подумывает об открытии галереи.
На экспозиции в музее представлены не выставлявшиеся для широкой публики картины западных и российских художников XIX–XX веков.
Среди почти ста работ есть произведения классической живописи английских, немецких, итальянских авторов, советские художники и современники. В том числе лучшие алтайские живописцы — Виктор Зотеев и Михаил Будкеев.
Жемчужинами этой выставки стали две картины: русского футуриста Оскара Янкуса и ученика Ивана Шишкина Григория Чорос-Гуркина. Эти произведения из частной коллекции организатора и куратора проекта Григория Гапонова.
«Как эксперт могу сказать, что выставка — ориентировочно на миллион долларов. Работы здесь очень хорошие и редкие. Некоторые картины очень бы хотел [иметь] любой музей, в том числе и новосибирский», — сообщил коллекционер Григорий Гапонов.
В конце марта в художественном музее открылась выставка картин из Третьяковской галереи. Попасть на неё сразу смогли не все желающие.
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