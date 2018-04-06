Выставка о мужчинах-модниках открылась в Петербурге

Разные эпохи — разные денди. Одно столетие сменяет другое, и вместе с этим меняются общественные представления об идеальном мужчине. Кто он — герой-любовник в расшитом камзоле или герой войны?

Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» в Музее Театрально-музыкального искусства открывает петербуржцам новую главу истории образов мужской привлекательности — в этот раз на подмостках театральной сцены.

Посетители увидят театральные версии модного мужского костюма разных эпох: от аксессуаров до мемориальных вещей великих артистов, музыкантов и поэтов.

«Камзолы, которые вы увидите, поступили к нам из Театра Оперы и Балета имени Кирова, предполагается, что часть костюмов взята из гардероба самого Потёмкина», — рассказала руководитель проекта, директор Музея Театрально-музыкального искусства, Наталья Метелица.

Целый зал выделен для галереи фотопортретов современных «красавцев мужчин» — от Георгия Товстоногова до Фаруха Рузиматова. Экспозиция выполнена в чёрно-белом цвете, что добавляет особенного шарма и загадочности образу.

«Мы представляем только вещи, которые кому-то принадлежали: танцовщику, актёру, театральному деятелю, — рассказывает Метелица. — Например, часы, которым более ста лет или изумительные запонки, награды, подношения императору».

«Организаторы выставки смогли показать красоту в деталях, — делятся впечатлениями с открытия выставки приглашённые стилисты, Яна Жигновская и Таисия Парфёнова. — Образ «красавца мужчины» стал для многих забытым. Здесь представлены вещи выдающихся, легендарных личностей, и мы, поистине, получили эстетическое удовольствие от просмотра коллекции. Мы стали свидетелями того, как интерес к экспонату объединил совершенно незнакомых людей — они рассуждали о гамашах: что это такое и как прошлые поколения использовали их? Все делились своими предположениями и знаниями, что переросло в довольно громкую и интересную дискуссию».

Как выяснилось, гамаши — это род верхних тёплых чулок, закрывающий ногу от ступни до щиколотки или до колена. А вы знали об этом?

Каждый может окунуться в мир «красавцев-мужчин» в Музее Театрально-музыкального искусства до 2 июля.