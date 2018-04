Выходные в Москве: выставка Левинстайна и концерт Ричи Блэкмора 

Выставки

В Музее современного искусства «Гараж» проходит первая персональная выставка грузинского художника Андро Векуа. В музее поясняют, что Векуа работает с различными формами — скульптурой, живописью, фотографией, видео, тиражной графикой и книгой художника, объединяя их в инсталляции, где элементы состоят друг с другом в сложных и неочевидных отношениях.

"Промежуточность, сюжетные провалы, дыры — вот что формирует ландшафт инсталляций Андро Векуа. Художник погружает нас в лимбообразное межпространство, где сталкивается множество воспоминаний, впечатлений, эмоций, которые максимально удалены от своих первоисточников, выключены из временнόго потока, но при этом способны к новой, самостоятельной форме жизни", — отмечают в «Гараже».

Концерты

В воскресенье в Московской консерватории пройдет торжественное открытие Пасхального фестиваля, который традиционно откроется концертом симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева . Также в этот день один из основателей группы Deep Purple и лидер группы Rainbow Ричи Блэкмор даст концерт в СК «Олимпийский». На концерте исполнят не только лучшие песни всех периодов Rainbow, но и главные хиты Deep Purple. Причем не только те, что были созданы во времена золотого состава (Highway Star, Perfect Strangers, Black Night, Lazy, Smoke on the Water и Child in Time), но и те, что были записаны вместе с Дэвидом Ковердейлом.