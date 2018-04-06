Выходные в Москве: выставка Левинстайна и концерт Ричи Блэкмора

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости . Выставки фоторабот Леона Левинстайна и инсталляции Андро Векуа, концерты лидера Rainbows Ричи Блэкмора, а также Егора Крида и Лолиты, спектакли «Маскарад» и «Загадочное ночное убийство собаки», показы фильмов «Гоголь. Вий» и «Бэлль и Себастиан» пройдут на этих выходных в Москве.

Выставки

В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка фотографий Леона Левинстайна, который на протяжении более чем 40 лет снимал на улицах Нью-Йорка. Его излюбленные районы — Таймс-сквер, Нижний Ист-Сайд, Кони-Айленд, Пятая Авеню и Гарлем — те, «где происходит жизнь». Эти места нашли отражение в архитектуре и дизайне выставки — попадая в выставочное пространство, гости оказываются на шумной улице Нью-Йорка. Леон Левинстайн, так же, как и его современники Диана Арбус Роберт Франк и Хелен Левитт, фиксировал мимолетность и глубину момента, искал пути выражения своих личных переживаний и взглядов.

В Музее современного искусства «Гараж» проходит первая персональная выставка грузинского художника Андро Векуа. В музее поясняют, что Векуа работает с различными формами — скульптурой, живописью, фотографией, видео, тиражной графикой и книгой художника, объединяя их в инсталляции, где элементы состоят друг с другом в сложных и неочевидных отношениях.

"Промежуточность, сюжетные провалы, дыры — вот что формирует ландшафт инсталляций Андро Векуа. Художник погружает нас в лимбообразное межпространство, где сталкивается множество воспоминаний, впечатлений, эмоций, которые максимально удалены от своих первоисточников, выключены из временнόго потока, но при этом способны к новой, самостоятельной форме жизни", — отмечают в «Гараже».

Концерты

В субботу в ВТБ «Ледовый дворец» пройдет большой концерт Егора Крида, а в «Крокус Сити Холле» исполнит хиты и новые песни Лолита.

В воскресенье в Московской консерватории пройдет торжественное открытие Пасхального фестиваля, который традиционно откроется концертом симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева . Также в этот день один из основателей группы Deep Purple и лидер группы Rainbow Ричи Блэкмор даст концерт в СК «Олимпийский». На концерте исполнят не только лучшие песни всех периодов Rainbow, но и главные хиты Deep Purple. Причем не только те, что были созданы во времена золотого состава (Highway Star, Perfect Strangers, Black Night, Lazy, Smoke on the Water и Child in Time), но и те, что были записаны вместе с Дэвидом Ковердейлом.

Театры

"Тем, кому посчастливилось увидеть несколько лет тому назад «Маскарад» Туминаса в вильнюсском Малом театре, не стоит проводить сравнения с вахтанговским спектаклем. Пустое это дело, ибо он не копия, а авторское повторение. Замысел режиссера преломился в актерских индивидуальностях вахтанговцев, а они потому индивидуальности, что у каждого свой голос. «Маскарад» Туминаса — шоу клоунов, трагифарс, печальная комедия Дель Арте, опрокинутая в наши дни, закружившаяся под звуки вальса Хачатуряна, через десятилетия возвратившегося на вахтанговскую сцену, для которой был написан", — рассказывают в театре.

На сцене «Современника» можно будет увидеть не просто спектакль, но детектив, психологический триллер и антропологическое исследование «Загадочное ночное убийство собаки». Главный герой этой истории — подросток-аутист. Собственно, история и написана от лица этого мальчика.

"Что такое для аутиста дойти до вокзала, купить билет, сесть в поезд и доехать до Лондона, а потом в гигантском городе отыскать свою мать, — да это то же самое, что для нас слетать в космос… То, что для нас является частью ежедневного ритуала, — ложь, гнев, предательство, — для него не подлежит оправданию. Хотя он и не судья, а всего лишь слабый организм, пытающийся выжить среди нас", — сообщили в театре.

Также в кино можно посмотреть фильм француза Николя Ванье «Белль и Себастиан», который основан на одноименной детской книжке Сесиль Обри. В небольшом французском городке Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией жизнь перестала быть размеренной. Мало того что Франция оккупирована войсками Третьего рейха, так еще и страшный зверь повадился воровать овец. Жители начинают охоту на чудовище, как они называют зверя. Лишь маленький мальчик-сирота Себастьян, встретившись с чудовищем нос к носу, разглядел в горной собаке пиренейской породы друга и красавицу Белль, и они становятся неразлучными друзьями.