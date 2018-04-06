Выставка пасхальных яиц из натуральных камней «В соавторстве с природой» открылась в Нижнем Новгороде

Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Мероприятие проходит в Выставочном зале «Покровка 8».

Как отмечают организаторы, выставка подготовлена и открыта к светлому празднику Пасхи и международному Дню птиц, который отмечается 1 апреля.

В экспозицию вошли экспонаты из частной коллекции пасхальных яиц из натуральных камней. «Причудливые переплетения узоров чароита, яшмы, бирюзы, малахита позволяют создавать неповторимые уникальные произведения. Невозможно найти двух одинаковых яиц из натуральных камней с повторяющейся игрой цвета», — говрится в сообщении.

Выставка будет работать до 30 апреля. У посетителей будет возможность приобрести работы мастеров камнерезов.