UNIQLO выпустит коллекцию с легендарным японским художником Такаси Мураками

UNIQLO продолжает делать коллаборации: сегодня в продажу поступила их коллекция с финской маркой Marimekko, а уже на конец апреля назначен выход футболок от художника Такаси Мураками. В основе принтов — картина по мотивам сериала «Anna koto iina dekitara iina», герои манги «Дораэмон» и улыбающиеся цветы — одна из самых известных работ Мураками. Они появятся на футболках бренда — черных, белых и розовых, женских и мужских. Но мы мечтаем об игрушке UNIQLO X Murakami — в виде сюрреалистичного котика с иллюстрациями.

Мировой релиз коллекции назначен на 26 апреля. Появится ли она в России в это же время, станет известно позже.