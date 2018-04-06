Ещё
UNIQLO выпустит коллекцию с легендарным японским художником Такаси Мураками
Далее:
Читайте также:
Ещё

UNIQLO выпустит коллекцию с легендарным японским художником Такаси Мураками 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
UNIQLO продолжает делать коллаборации: сегодня в продажу поступила их коллекция с финской маркой Marimekko, а уже на конец апреля назначен выход футболок от художника Такаси Мураками. В основе принтов — картина по мотивам сериала «Anna koto iina dekitara iina», герои манги «Дораэмон» и улыбающиеся цветы — одна из самых известных работ Мураками. Они появятся на футболках бренда — черных, белых и розовых, женских и мужских. Но мы мечтаем об игрушке UNIQLO X Murakami — в виде сюрреалистичного котика с иллюстрациями.
Мировой релиз коллекции назначен на 26 апреля. Появится ли она в России в это же время, станет известно позже.
Собака: последние новости
Репортаж: Как монтируют выставку Ильи и Эмилии Кабаковых в Эрмитаже? Весне дорогу: в Ботаническом саду распустились первоцветы В Эрмитаже покажут Вермеера, раннего Рембрандта и другие шедевры Лейденской коллекции
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием100
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение