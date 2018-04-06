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Преподаватель расписал стену вуза портретами известных людей России
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Преподаватель расписал стену вуза портретами известных людей России 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
На двух стенах в театральном корпусе ЧГИК появилась огромная роспись с портретами десятков выдающихся деятелей России. Такой подарок к 50-летию вуза сделал преподаватель и член Союза художников Константин Фокин совместно со своими студентами. На фреске красуются известные государственные деятели: Иван Грозный, Петр I Ленин, Сталин, Путин. Кроме того, место нашлось и для ярких представителей сферы культуры: Ломоносов, Пушкин, Чайковский, Стравинский. Всего изображено почти 30 выдающихся личностей отечественной истории.
— Роспись выполнена в традициях реализма и включает в себя разные исторические периоды жизни нашей страны, — рассказал 74.ru Константин Фокин.
Монументальная картина занимает 64 квадратных метра. Как говорит автор, в советские времена подобные росписи были созданы на стенах трех учебных заведений, а за новейшую историю России его творение единственное в своем роде.
Художник признается, что творить вместе с учениками приходилось в буквальном смысле тайком: для всех остальных рисунок должен был стать сюрпризом.
Среди учащихся полотно уже стало самым популярным местом для селфи. А еще студенты и преподаватели теперь любят подолгу рассматривать картину и разгадывать, кто еще, помимо, самых знаменитых лиц, на ней изображен.
Кстати. останавливаться Константин Фокин не собирается: в дальнейшем мастер возьмется за третью стену, которую полностью посвятит личностям современной России.
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