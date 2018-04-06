При поддержке Металлоинвеста в Новотроицке отремонтирована школа искусств

В Новотроицке после реконструкции открыта Детская школа искусств. Реконструкция проведена на средства, выделенные компанией «Металлоинвест» в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Оренбургской области и администрацией города Новотроицк. На реализацию проекта Металлоинвест направил более 67 млн рублей.

«Развитие сферы культуры — один из приоритетов государственной политики. В Оренбургской области этому направлению уделяют особое внимание, как органы власти, так и компании, работающие в регионе. Сегодняшнее событие — наглядное тому подтверждение, — отметил Юрий Берг. — Открытие школы искусств нового, современного формата — значимое событие для новотройчан и для всей области. И я от лица оренбуржцев благодарю компанию «Металлоинвест» за поддержку и участие в этом проекте».

«Без возможности соприкосновения с прекрасным, с творчеством наша жизнь не может быть полноценной, — подчеркнул Андрей Варичев. — Обновленная школа искусств — это подарок нашему будущему, нашим детям, которые получили возможность заниматься в лучших условиях, на новых прекрасных инструментах. Уверен, что в стенах этой школы получат развитие настоящие таланты, преданные высокому искусству».

В школе оборудованы современные классы для индивидуальных занятий и теоретических дисциплин, эстрадное отделение с акустическим шумопоглощением, малый концертный зал для небольших концертных постановок, а также большой концертный зал на 250 посадочных мест. Музыкальные инструменты для школы искусств приобретены на средства Металлоинвеста и благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

На церемонии открытия воспитанники детской школы встретили гостей хлебом-солью в народных костюмах, провели экскурсию по обновленному храму искусств и показали концерт. Центральным событием торжества стало выступление знаменитого пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева

«Сегодня у нашей школы второй день рождения. Это уже не просто школа, а настоящий дворец творчества и это чудо стало возможным благодаря тому, что общие силы объединили руководителей города, региона и компании «Металлоинвест», — поделилась эмоциями директор ДШИ Людмила Стриевич. — Это прекрасно, когда существует согласие и понимание общих целей, убежденность в том, что без развития культуры невозможно полноценное развитие личности, общества нашего с вами города! Думаю, что нашу благодарность лучшим образом мы выразим новыми успехами в творчестве!»