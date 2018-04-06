При поддержке Металлоинвеста в Новотроицке отремонтирована школа искусств 

В Новотроицке после реконструкции открыта Детская школа искусств. Реконструкция проведена на средства, выделенные компанией «Металлоинвест» в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Оренбургской области и администрацией города Новотроицк. На реализацию проекта Металлоинвест направил более 67 млн рублей.
На торжественном мероприятии по случаю открытия обновленного объекта присутствовали руководители УК «Металлоинвест» генеральный директор Андрей Варичев, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова, управляющий директор АО «Уральская Сталь» (входит в компанию «Металлоинвест») Евгений Маслов, Губернатор Оренбургской области Юрий Берг и исполняющий полномочия главы МО г. Новотроицк Иван Филиппов.
«Развитие сферы культуры — один из приоритетов государственной политики. В Оренбургской области этому направлению уделяют особое внимание, как органы власти, так и компании, работающие в регионе. Сегодняшнее событие — наглядное тому подтверждение, — отметил Юрий Берг. — Открытие школы искусств нового, современного формата — значимое событие для новотройчан и для всей области. И я от лица оренбуржцев благодарю компанию «Металлоинвест» за поддержку и участие в этом проекте».
«Без возможности соприкосновения с прекрасным, с творчеством наша жизнь не может быть полноценной, — подчеркнул Андрей Варичев. — Обновленная школа искусств — это подарок нашему будущему, нашим детям, которые получили возможность заниматься в лучших условиях, на новых прекрасных инструментах. Уверен, что в стенах этой школы получат развитие настоящие таланты, преданные высокому искусству».
В школе оборудованы современные классы для индивидуальных занятий и теоретических дисциплин, эстрадное отделение с акустическим шумопоглощением, малый концертный зал для небольших концертных постановок, а также большой концертный зал на 250 посадочных мест. Музыкальные инструменты для школы искусств приобретены на средства Металлоинвеста и благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
На церемонии открытия воспитанники детской школы встретили гостей хлебом-солью в народных костюмах, провели экскурсию по обновленному храму искусств и показали концерт. Центральным событием торжества стало выступление знаменитого пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева.
«Сегодня у нашей школы второй день рождения. Это уже не просто школа, а настоящий дворец творчества и это чудо стало возможным благодаря тому, что общие силы объединили руководителей города, региона и компании «Металлоинвест», — поделилась эмоциями директор ДШИ Людмила Стриевич. — Это прекрасно, когда существует согласие и понимание общих целей, убежденность в том, что без развития культуры невозможно полноценное развитие личности, общества нашего с вами города! Думаю, что нашу благодарность лучшим образом мы выразим новыми успехами в творчестве!»