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Елена Шейдлина рассказала о совместном перфомансе с «художником-невидимкой» Лю Болином
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Елена Шейдлина рассказала о совместном перфомансе с «художником-невидимкой» Лю Болином 

Собака 46 минут назад
Фото: Собака
Digital-художник и модель Елена Шейдлина рассказала об участии в перфомансе китайского «художника-невидимки» Лю Болина, придумавший необычный вид фотографии, на которой человек практически сливается с фоном. Видео записал музей современного искусства Эрарта, где в феврале открылась выставка Лю Болина. Посмотреть видео экскурсии можно здесь.
В своем творчестве Лю Болин соединяет различные жанры и техники, включая скульптуру, перформанс и фотографию. Своими работами он обращается и к важным проблемам всего современного общества, и к политическим противоречиям Китая и других мировых держав. В числе его поклонников — граффитист JR, певец Джон Бон Джови (обложка альбома What About Now — дело рук Лю) и ООН (заказавшая Болину работу «Глобальные цели», в которой тот растворяется во флагах 193 стран).
Выставка «Лю Болин. Художник-невидимка» продлится в музее Эрарта с 17 февраля по 20 мая.
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