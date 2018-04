Елена Шейдлина рассказала о совместном перфомансе с «художником-невидимкой» Лю Болином 

В своем творчестве Лю Болин соединяет различные жанры и техники, включая скульптуру, перформанс и фотографию. Своими работами он обращается и к важным проблемам всего современного общества, и к политическим противоречиям Китая и других мировых держав. В числе его поклонников — граффитист JR, певец Джон Бон Джови (обложка альбома What About Now — дело рук Лю) и ООН (заказавшая Болину работу «Глобальные цели», в которой тот растворяется во флагах 193 стран).