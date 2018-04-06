Грандиозное культурное событие в Ростове-на-Дону: «Арт-Ростов» представит ростовчанам шедевры мирового искусства

С 21 по 30 апреля в «ДонЭкспоцентр» пройдёт одна из крупнейших региональных выставок искусств «Арт–Ростов». Организаторы удивят ростовчан уникальным форматом, новым развлекательным контентом, а также представят шедевры мировой живописи. Каждый год на выставке свои работы представляют более 300 знаменитых современных художников и мастеров, а с экспозицией знакомятся около 30 000 ростовчан и гостей города.

Поддержку мероприятия оказывают: Правительство Ростовской области, Законодательное собрание Ростовской области, Министерство культуры Ростовской области, Администрация г. Ростова-на-Дону, управление культуры Администрации г. Ростова-на-Дону, Союз художников России, международная Ассоциация фотографов и дизайнеров, ростовская Академия архитектуры и искусств ЮФУ, а также ростовское художественное училище им. М. Б. Грекова.

В 2018 году исполняется 120 лет со дня смерти Ивана Шишкина. Специально к этой дате в рамках «Арт-Ростова» пройдёт авторский мультимедийный проект «И. Шишкин. Одинокие леса». Согласно опросу посетителей выставки в прошлом году, картины великого художника-пейзажиста были отмечены ростовчанами, как самые интересные.

Организаторы решили поразить посетителей уникальным форматом: выставка сочетает в себе мультимидейный проект, подлинные работы знаменитого художника, а также личные вещи и предметы быта Ивана Шишкина.

Создавая проект «И. Шишкин. Одинокие леса», было приложено максимум усилий для того, чтобы посетители смогли увидеть более 100 картин, находящихся в разных уголках страны. Изображения мировых шедевров знаменитого художника из Третьяковской галереи, Русского музея, а также музеев Таганрога, Астрахани, Нижнего Новгорода, Пензы, Краснодара и Татарстана помогут ценителям прекрасного с головой окунуться в живописный мир с картин Ивана Шишкина.

С помощью современных технологий ростовчане совершат настоящее путешествие по жизни художника: узнают важные факты его биографии, почувствуют всю горечь личной трагедии одинокого гения, а также увидят основные периоды творчества живописца.

Также на выставке будет представлено и искусство в его классическом понимании: графика и живопись Ивана Шишкина.

Кроме того, посетители окажутся в неповторимой атмосфере мини-музея и смогут увидеть как жил великий художник. Специально из Елабужского дома-музея будут привезены 150 предметов повседневного обихода Ивана Шишкина: мебель, личные вещи, аксессуары, канцелярские принадлежности и многое другое.

Благотворительный аукцион «Искусство спасать жизни»

Во второй раз на выставке «Арт-Ростов» пройдёт благотворительный аукцион, организаторами которого выступят «ДонЭкспоцентр» и фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Дарина». Официальную поддержку мероприятию оказывает Законодательное собрание Ростовской области. В качестве лотов — работы известных художников, безвозмездно предоставивших свои картины для аукциона. Любой желающий сможет приобрести произведение искусства и помочь, тем самым, больному ребёнку.

В этом году сбор средств предназначен для пятнадцатилетней Надежды Торбы с диагнозом острый лимфобластный лейкоз. Болезнь обнаружили в 2016 году. Для выздоровления Наде необходимо принимать эффективный, но дорогостоящий препарат «Гливек» на протяжении двух лет. Ежемесячно на это нужно порядка 75 000 рублей. Таких денег на лечение у семьи нет.

В прошлом году, благодаря отзывчивости ростовчан, организаторам удалось собрать 165 000 рублей на лечение двенадцатилетней Ксении Семененко с диагнозом апластическая анемия в тяжелой форме.

Масштабный арт-флешмоб «Я и Шишкин»

В память об известном русском пейзажисте в «ДонЭкспоцентр» пройдёт флешмоб «Я и Шишкин». В прошлом году на выставке «Арт-Ростов» проходила акция «Я и Айвазовский», приуроченная к 200-летию со дня рождения знаменитого мариниста. Более 200 участников под руководством опытного педагога писали одну из работ художника. Флешмоб имел такой успех среди ростовчан, что организаторами было принято решение повторить акцию, но уже на примере известной картины Ивана Шишкина.

Любой желающий может принять участие в арт-мероприятии: для этого только необходимо иметь художественные принадлежности. Экспертная комиссия оценит получившиеся работы и вручит подарки авторам лучших из них.

«Арт-Ростов» — более 5 000 произведений искусства

На 10 дней «ДонЭкспоцентр» станет настоящей Меккой культуры и вдохновения: по количеству предметов искусства на квадратный метр, «Арт-Ростов» может сравниться разве только с ведущими галереями страны — Третьяковской Галереей, Эрмитажем , Русским музеем.

Живопись и графика, скульптура и иконопись, художественная фотография, инсталляции, атрибуты для творчества и декоративно-прикладное искусство, антиквариат и ценные находки для коллекционеров: уникальное арт-пространство гармонично объединит классическое и современное искусство в единый поток вдохновения для тысяч ростовчан и гостей города.

Под одной крышей организаторам удалось собрать произведения искусства от самых авторитетных и знаменитых художников, таких как:

Алексей Адамов — известный художник-пейзажист, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства;

Дмитрий Балахонов, работающий в уникальной технике масляной живописи с имитацией чеканки, активно сотрудничающий с многими галереями и салонами Москвы, Санкт-Петербурга и Минска;

Ольга Курзанова, чьи картины находятся в частных коллекциях США, Швеции, Швейцарии, Нидерландах, Армении и России;

Виктор Юшкевич, работающий в авторской технике акрила;

Виталий Ниточкин — известный российский художник-живописец, участник международного передвижного художественного проекта «Маша остается жить у бабушки»;

Александр Рысаков — известный художник, чьи работы находятся в частных коллекциях в Польше, Германии, Франции, Испании, США, Канаде, ОАЭ, Катаре и других странах мира;

Стела Даминова — постоянный участник городских, областных, российских выставок;

Леонид Баранов — известный уральский художник, чьи работы находятся во многих частных коллекциях России и за рубежом;

Кира Саргон — серебряный призер конкурса «Art association Colorado the USA» в номинации «Изящный портрет», член профессионального союза художников;

Валерий Бендер — представитель современного искусства, чьи работы находятся в частных коллекциях в России, США, Канаде, Германии, Финляндии, Италии, Израиле и Китае;

Елена Острая, член Союза Художников Республики Татарстан, участница городских, региональных, зональных и международных выставок.

Всего на выставке будут представлены работы более 300 художников со всей России.

Также в экспозиции будут присутствовать такие знаменитые галереи, как:

галерея Кустановича, создавшего новый стиль живописи — пространственный реализм;

галерея Петра Фролова — художника, чьи картины можно увидеть на больших международных выставках: Барселона Арт-экспо, Нью-Йорк Арт-Экспо, Фуар дэ Пари, а также на выставочных площадках Российских культурных центров в Брюсселе, Люксембурге, Хельсинки, Дели;

галерея Пале Рояль, представляющая собой культурный центр, который позволяет вам ближе познакомиться с искусством, наследием и наукой.

Для тех, кого вдохновит атмосфера искусства, будет организована насыщенная программа культурных мероприятий: мастер-классы и презентации от художников; мастер-классы по рукоделию для детей и взрослых, концерты и выступления творческих коллективов, литературные чтения, театрализованные представления, а также тематические мероприятия и экспозиция, посвященные «Году единства народов в России».

В очередной раз «Арт-Ростов» обещает стать не только самым интересным и самым громким культурным событием в регионе, но и неиссякаемым источником вдохновения для десятков тысяч ростовчан, а также местом, где каждый желающий сможет приобрести понравившееся произведение искусства.

Для посетителей выставка «Арт-Ростов» откроет свои двери 21 апреля. И будет работать до 30 апреля по адресу пр. М. Нагибина,30 «ДонЭкспоцентр».

Вход платный. Стоимость билетов от 150 до 400 руб.

Подробная информация о выставке и предварительная продажа билетов на сайте: арт-ростов.рф или по тел. 268-77-95