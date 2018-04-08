Театр Вахтангова представит спектакль о Фриде Кало и Диего Ривере

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости . На новой Симоновской сцене Вахтанговского театра в воскресенье состоится премьера " Фрида . Жизнь в цвете", рассказывающая о всемирно известных мексиканских художниках Фриде Кало и Диего Ривере, сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль поставлен режиссером Лейлой Абу-аль-Кишек по пьесе Ники Симоновой. В роли Фриды — Аделина Гизатулина. Создатели выражают благодарность посольству Мексики и лично советнику по культуре Наталье Фортуни за консультации в процессе работы над постановкой.

Фрида Кало

Пьеса «Фрида. Жизнь в цвете» рассказывает о творчестве, любви, спорах и примирениях, о непростой судьбе двух выдающихся мексиканских художников.

"Мы использовали документальные материалы, отрывки из дневника Фриды Кало, фрагменты интервью Диего Риверы, мексиканские крылатые фразы, песни", — рассказала автор пьесы Симонова.

Фрида Кало в 18 лет попала в аварию и год была прикована к постели. Именно после этой трагедии она впервые занялась живописью. В ее творчестве преобладает жанр автопортрета, метафорически отражающего события ее жизни.

"Творчество Фриды Кало неотделимо от ее жизни, большинство ее картин автобиографичны, — сказала накануне премьеры Лейла Абу-аль-Кишек. — Ее жизнь настолько насыщена событиями, что может послужить вдохновением для множества драматических произведений. Каждая картина — маленькая пьеса".

По словам режиссера, спектакль о том, что скрыто за яркими и отчасти наивными картинами Фриды Кало.

"Это история об одиночестве, страсти, боли, любви и предназначении", — подчеркнула Лейла.

Диего Ривера

Большое влияние на живопись Фриды оказал Диего Ривера, за которого она вышла замуж, когда ей было 22, а ему 42. Их сближало не только искусство, но и политические убеждения — коммунистические. Их бурная совместная жизнь стала легендой. Спустя много лет Фрида говорила: «В моей жизни было две аварии: одна, когда автобус врезался в трамвай, другая — это Диего».

Диего Ривера — один из самых знаменитых латиноамериканских художников-монументалистов ХХ века. В своем творчестве он обращался к истории коренных народов Америки, и в первую очередь — Мексики. Он приезжал в 1927 году в СССР на празднование десятой годовщины революции. И перед кончиной в 1955-56 годах посещал СССР.

Такие люди, как Ороско, Тамайо, Ривера, — подобны вершинам Анд, говорил поэт Пабло Неруда.