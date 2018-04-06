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На международной выставке в Москве уже девятый год подряд Halfood презентуют продукцию халяль
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На международной выставке в Москве уже девятый год подряд Halfood презентуют продукцию халяль 

Mirmol.ru 30 минут назад
Фото: Mirmol.ru
На международной выставке в Москве уже девятый год подряд Halfood презентуют продукцию халяльС 25 по 26 апреля на Международном выставочном центре КРОКУС ЭКСПО в Москве пройдет девятая международная выставка халяль Halfood.
«На площадке Halfood® и Ecogoods® встречаются представители малого и среднего бизнеса, лидеры отрасли и ключевые инфлюенсеры из России и зарубежных стран. Команда организаторов выставки на протяжении девяти лет занимается развитием альтернативного потребительского рынка, ищет ответы на специфические запросы миллениалов — потребителей, которые в ближайшее время будут полностью определять экономику, — сообщают организаторы выставки. — За 8 лет существования выставки число производителей товаров и услуг халяль в нашей стране выросло в 20 раз, а самые первые участники являются лидерами рынка и представлены во многих торговых сетях и розничных магазинах».
Маркировка «халяль» носит теперь не просто религиозный характер для массового потребителя, это еще гарантия высокого качества и экологичности продукции.
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