На международной выставке в Москве уже девятый год подряд Halfood презентуют продукцию халяль

На международной выставке в Москве уже девятый год подряд Halfood презентуют продукцию халяльС 25 по 26 апреля на Международном выставочном центре КРОКУС ЭКСПО в Москве пройдет девятая международная выставка халяль Halfood.

«На площадке Halfood® и Ecogoods® встречаются представители малого и среднего бизнеса, лидеры отрасли и ключевые инфлюенсеры из России и зарубежных стран. Команда организаторов выставки на протяжении девяти лет занимается развитием альтернативного потребительского рынка, ищет ответы на специфические запросы миллениалов — потребителей, которые в ближайшее время будут полностью определять экономику, — сообщают организаторы выставки. — За 8 лет существования выставки число производителей товаров и услуг халяль в нашей стране выросло в 20 раз, а самые первые участники являются лидерами рынка и представлены во многих торговых сетях и розничных магазинах».

Маркировка «халяль» носит теперь не просто религиозный характер для массового потребителя, это еще гарантия высокого качества и экологичности продукции.