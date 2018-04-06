В Щукине открылась выставка, посвященная Пасхе 

В арт-галерее «Современные художники», которая находится в ТЦ «Пятая авеню» района Щукино, открылась выставка «С праздником Святой Пасхи».
Художники представили свои работы, посвященные великому празднику. Например, Виталий Балясин создает картины, сделанные в уникальной технике состаренной иконы с образами девы Марии, Сергия Радонежского и Иисуса Христа. На картинах Петра Григорьева — ангелы в человеческий рост. Художник Анатолий Грохотов пишет пейзажные зарисовки.
Сестры Ирина и Ольга Сергеевы представят на выставке свои пейзажи и поделки — пасхальные яйца и шкатулки, украшенные бисером и натуральными камнями. Свои картины сестры рисуют по памяти либо придумывают — обе художницы с детства прикованы к инвалидной коляске.
Адрес арт-галереи «Современные художники»: ул. Маршала Бирюзова, д. 32 (ТЦ «Пятая авеню», 2-й этаж). Вход свободный. Выставка будет работать до 14 апреля. (ео)