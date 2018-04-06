Директор по инфраструктуре «Зенита»: «Клубный музей будет открыт к 2020 году»

Директор по инфраструктуре "Зенита" Владимир Литвинов в интервью «СЭ» заявил, что к 2020 году у клуба откроется собственный музей. Открытие будет приурочено к 95-летнему юбилею сине-бело-голубых.

— Клуб собирает экспонаты, уже есть виртуальный музей, собрано порядка трех тысяч различных артефактов, — сказал Литвинов. — С большой долей вероятности, к 2020 году музей будет открыт. Фактически работа по формированию фондов музея «Зенита» ведется клубом с 2009 года.

Создание музея — длительный процесс, который подразумевает выстраивание отношений с бывшими игроками, коллекционерами, архивами. Поэтому, в первую очередь ведется работа по сбору архива, собственной коллекции артефактов, фото и видео материалов. За годы исследовательской работы собрано более 3 000 единиц хранения, на базе которых будет создаваться экспозиция музея, проведено около 20 выставок на разных площадках, открыт виртуальный музей клуба. Эта работа позволила укрепить музей «Зенита» в сознании болельщиков.

С открытием нового стадиона проект создания клубного музея перешел в активную фазу. Новая суперсовременная домашняя арена «Зенита» дает возможность разместить клубный музей, который сможет отвечать самым передовым тенденциям музейных и интерактивных технологий. В 2020-м году «Зенит» отметит свое 95-летие. Мы надеемся, что открытие клубного музея к юбилею сине-бело-голубых станет лучшим подарком для всех болельщиков петербургской команды. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Литвинова — скоро в «СЭ»​