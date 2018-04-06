Ещё
Директор по инфраструктуре «Зенита»: «Клубный музей будет открыт к 2020 году»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Директор по инфраструктуре «Зенита»: «Клубный музей будет открыт к 2020 году» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Директор по инфраструктуре "Зенита" Владимир Литвинов в интервью «СЭ» заявил, что к 2020 году у клуба откроется собственный музей. Открытие будет приурочено к 95-летнему юбилею сине-бело-голубых.
— Клуб собирает экспонаты, уже есть виртуальный музей, собрано порядка трех тысяч различных артефактов, — сказал Литвинов. — С большой долей вероятности, к 2020 году музей будет открыт. Фактически работа по формированию фондов музея «Зенита» ведется клубом с 2009 года.
Создание музея — длительный процесс, который подразумевает выстраивание отношений с бывшими игроками, коллекционерами, архивами. Поэтому, в первую очередь ведется работа по сбору архива, собственной коллекции артефактов, фото и видео материалов. За годы исследовательской работы собрано более 3 000 единиц хранения, на базе которых будет создаваться экспозиция музея, проведено около 20 выставок на разных площадках, открыт виртуальный музей клуба. Эта работа позволила укрепить музей «Зенита» в сознании болельщиков.
С открытием нового стадиона проект создания клубного музея перешел в активную фазу. Новая суперсовременная домашняя арена «Зенита» дает возможность разместить клубный музей, который сможет отвечать самым передовым тенденциям музейных и интерактивных технологий. В 2020-м году «Зенит» отметит свое 95-летие. Мы надеемся, что открытие клубного музея к юбилею сине-бело-голубых станет лучшим подарком для всех болельщиков петербургской команды. (Гоша ЧЕРНОВ)
Полная версия интервью Литвинова — скоро в «СЭ»​
Спорт-Экспресс: последние новости
Выставка об истории российского футбола откроется на ВДНХ к ЧМ-2018 В Министерстве спорта России прошли съемки фильма о фехтовании Артем Дзюба: "Я очень сентиментальный. Меня может "разорвать" даже "Кунг-фу панда"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием100
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение