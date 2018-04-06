Образы цветов в декоративном искусстве покажут в «Царицыне»

Выставка «Ускользающая красота. Цветы и их образы в декоративном искусстве» открылась в оранжереях музея-заповедника «Царицыно» в пятницу, 6 апреля.

Успеть запечатлеть жизнь цветка — одно из высших степеней искусства. Талантливые художники, скульпторы, мастера по фарфору XVIII века сумели «остановить ход времени» и воссоздать процесс цветения в своих произведениях. Все это можно увидеть на выставке.

— Необычность экспозиции заключается в том, что живые сирень, колокольчики, тюльпаны представлены вместе с их воплощениями в предметах декоративно-прикладного искусства из фондов «Царицыно», — отмечается на официальном сайте музея-заповедника.

«Ускользающей красотой» также можно назвать и саму работу выставки, ведь продлится она только до 5 июля.