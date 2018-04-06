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Образы цветов в декоративном искусстве покажут в «Царицыне»
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Образы цветов в декоративном искусстве покажут в «Царицыне» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Выставка «Ускользающая красота. Цветы и их образы в декоративном искусстве» открылась в оранжереях музея-заповедника «Царицыно» в пятницу, 6 апреля.
Успеть запечатлеть жизнь цветка — одно из высших степеней искусства. Талантливые художники, скульпторы, мастера по фарфору XVIII века сумели «остановить ход времени» и воссоздать процесс цветения в своих произведениях. Все это можно увидеть на выставке.
— Необычность экспозиции заключается в том, что живые сирень, колокольчики, тюльпаны представлены вместе с их воплощениями в предметах декоративно-прикладного искусства из фондов «Царицыно», — отмечается на официальном сайте музея-заповедника.
«Ускользающей красотой» также можно назвать и саму работу выставки, ведь продлится она только до 5 июля.
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