Выставку, посвященную Дню космонавтики, покажут в Черемушках 

На «Катиной» лестнице центра культуры и искусства «Меридиан» представлена выставка работ Ярослава Швеца, посвященная Дню космонавтики. В «космическом пространстве», созданным художником, можно увидеть необычные природные явления, вулканы, водопады, отражение в воде, сияющие восходы и лучезарные закаты.
Открыта экспозиция будет до 15 апреля. Вход на нее свободный, для посетителей мероприятий. «Такое понимание Вселенной приближает ее к зрителю, снимает страх перед бесконечным пространством, приглашает фантазировать вместе с художником, создавая свой волшебный космический мир, сообщают организаторы», — отмечают организаторы.
Интересно, что Ярослав Швец всерьез увлекся космосом в школьные годы. Он часто посещал планетарий, и это увлечение в дальнейшем вылилось в картины «Шаровое скопление звезд» (2001), «Сияние иных миров» (2011), «Млечный путь» (2012), «Космическая феерия» (2014) и другие.