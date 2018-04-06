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Выставку, посвященную Дню космонавтики, покажут в Черемушках
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Выставку, посвященную Дню космонавтики, покажут в Черемушках 

Мои Черемушки 33 минуты назад
Фото: Мои Черемушки
На «Катиной» лестнице центра культуры и искусства «Меридиан» представлена выставка работ Ярослава Швеца, посвященная Дню космонавтики. В «космическом пространстве», созданным художником, можно увидеть необычные природные явления, вулканы, водопады, отражение в воде, сияющие восходы и лучезарные закаты.
Открыта экспозиция будет до 15 апреля. Вход на нее свободный, для посетителей мероприятий. «Такое понимание Вселенной приближает ее к зрителю, снимает страх перед бесконечным пространством, приглашает фантазировать вместе с художником, создавая свой волшебный космический мир, сообщают организаторы», — отмечают организаторы.
Интересно, что Ярослав Швец всерьез увлекся космосом в школьные годы. Он часто посещал планетарий, и это увлечение в дальнейшем вылилось в картины «Шаровое скопление звезд» (2001), «Сияние иных миров» (2011), «Млечный путь» (2012), «Космическая феерия» (2014) и другие.
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