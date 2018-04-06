Выставку, посвященную Дню космонавтики, покажут в Черемушках

На «Катиной» лестнице центра культуры и искусства «Меридиан» представлена выставка работ Ярослава Швеца, посвященная Дню космонавтики. В «космическом пространстве», созданным художником, можно увидеть необычные природные явления, вулканы, водопады, отражение в воде, сияющие восходы и лучезарные закаты.

Открыта экспозиция будет до 15 апреля. Вход на нее свободный, для посетителей мероприятий. «Такое понимание Вселенной приближает ее к зрителю, снимает страх перед бесконечным пространством, приглашает фантазировать вместе с художником, создавая свой волшебный космический мир, сообщают организаторы», — отмечают организаторы.